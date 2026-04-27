[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 신동엽이 자신의 대학생 딸의 남다른 주량을 공개했다.

26일 방송된 SBS ‘미운우리새끼’에서는 배우 차태현이 게스트로 출연했다.

이날 차태현은 어느덧 성인이 된 장남 수찬 군에 대해 “예전에는 대화가 별로 없었는데 확실히 스무 살 되니까 조금 편해지긴 했다”고 말했다.

이어 “아들이 스무 살 되면 아들이랑 술 먹을 생각을 했는데 가끔 한두 잔 먹는데 확실히 얘기도 많이 한다”며 부쩍 가까워진 부자 관계를 자랑했다.

신동엽도 올해 서울대학교에 입학한 딸 지효 양을 언급하며 “우리 딸도 대학 간 다음에는 되게 편해졌다. 학교에서 이런저런 모임이 많더라. 술을 꽤 마시는 것 같더라”라고 말했다.

이어 “잘 마시는 것 같다. 한 번은 ‘얼마나 마셨어?’ 물어봤더니 휴대전화 화면을 보여주더라. 1부터 23까지 쓰여 있더라. 소주 한 잔 마실 때마다 주량을 세어보려고 적었다더라. 친구들, 선배들을 다 챙겨주고 택시 태워 보내고 왔다더라”고 밝혔다.

이에 서장훈은 “(아빠에게 물려받은 주당) DNA는 어쩔 수 없다”라며 놀라워했다.

한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 딸 지효 양은 최근 서울대학교 사범대학 체육교육과와 한국예술종합학교 무용원에 동시에 합격한 사실이 알려지며 화제를 모았다.