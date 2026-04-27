산란계부터 도입…물품 지원·보상금 감액 완화 등 혜택

AI 확산 대응…자율방역 체계 전환 추진

[헤럴드경제=김선국 기자]정부가 축산농가의 자율 방역을 유도하기 위해 인센티브 지원을 확대한다.

농림축산식품부는 27일 가축전염병 예방을 위해 ‘가축질병관리 우수농장 지원사업’을 이달부터 시행한다고 밝혔다.

이번 사업은 방역 수준이 높은 농가에 실질적인 지원을 제공해 자율적인 방역 참여를 유도하기 위한 것이다.

최근 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 예년보다 빠르게 발생하고, 다양한 유형의 바이러스가 확인되는 등 방역 환경이 악화된 점도 사업 추진 배경으로 꼽힌다.

기존에는 방역 조치 완화 중심의 제도였지만, 올해부터는 방역 물품 지원과 정책사업 연계 등 직접적인 지원이 추가된다.

우수농장으로 선정되면 일회용 난좌, 소독제 등 방역 물품을 지원받고, 일시이동중지 및 예방적 살처분 조치 완화, 보상금 감액 경감 등의 혜택이 주어진다.

축사시설현대화와 정보통신기술(ICT) 융복합 사업 등 각종 지원사업 신청 시 가점도 부여된다.

사업은 산란계 농장을 대상으로 우선 시행되며, 향후 돼지와 기타 가금 등으로 단계적으로 확대될 예정이다.

농식품부는 현장 평가를 통해 일정 기준 이상 농장을 우수농장으로 선정하고, 방역 수준 향상을 유도할 계획이다.

이동식 농식품부 방역정책국장은 “농가의 자율적인 방역 실천이 가장 중요하다”며 “지원 확대를 통해 예방 중심의 방역체계를 정착시키겠다”고 말했다.