문체부-관광공사, 내수 활성화 도모 노동자 휴가비 지원 14만 명으로 확대 4월 27일부터 참여 기업 추가 모집 KTX·렌터카 이용료 30% 할인도

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 법정 공휴일 지정 후 맞이하는 첫 노동절을 앞두고 ‘노동자 휴가지원 사업(반값휴가)’ 모집 규모를 확대한다. 이번 조치는 고유가로 인해 저하된 여행 심리를 회복하고 지역 관광 소비를 유도하기 위해 마련됐다.

근로자 휴가지원사업은 근로자가 20만 원을 적립하면 기업과 정부가 각각 10만 원을 추가 지원해 총 40만 원의 휴가 지원금을 조성하는 방식이다.

사업 규모는 추가경정예산을 반영해 당초 10만 명에서 14만 5000명으로 확대한다. 추가 모집 인원은 중소기업 노동자 3만 5000명과 중견기업 노동자 1만 명이며, 참여 기업 모집은 27일부터 시작된다.

특히 지방 소재 기업 근로자에 대한 지원은 강화된다. 비수도권 소재 근로자 5만 명에게는 정부 지원금 2만 원을 추가 지급해 총 42만 원의 휴가비를 지원한다. 기존 참여자 중 지방 소재 근로자에게도 동일한 혜택이 소급 적용되며, 추가 지원금은 5월 1일부터 사용할 수 있다.

교통비와 숙박비 할인 혜택도 제공된다. 이달 30일부터 한 달간 운영되는 ‘출발 부담 제로’ 행사를 통해 KTX, 렌터카, 대중교통 패키지 상품을 30% 할인하며 절감액은 최대 3만 원이다. 5월 첫 주 황금연휴 기간에는 최대 9만 원의 숙박 할인과 함께 신규 가입자 1만 명을 대상으로 ‘웰컴 포인트’를 선착순 지급한다. 해당 행사의 상세 내용은 전용 온라인 몰인 ‘휴가샵’에서 확인할 수 있다.

대기업과 공공기관이 협력사 근로자의 휴가비를 분담하는 ‘상생형 휴가복지 모델’도 도입된다. 최근 CJ ENM이 협력사 직원 300명의 휴가비를 지원한 사례를 기반으로, 문화체육관광부와 한국관광공사는 유관기관과의 협력을 통해 이러한 지원 방식을 확대할 계획이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “추경 예산의 신속한 집행으로 고유가로 위축된 내수 시장을 빠르게 회복시키는 것이 목표”라며 “문체부는 첫 ‘노동절’ 공휴일을 맞이해 지방 소재 기업과 근로자에게 실질적인 혜택을 주고, 지역 소상공인과 지역 경제에 온기가 전달되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.