[헤럴드경제=정대한 기자] CJ제일제당은 베트남 1위 유통사인 ‘박화산(Bách Hóa Xanh)’과 협력을 확대한다고 27일 밝혔다.

CJ제일제당은 지난 23일(현지시간) 베트남 하노이에서 박화산과 ‘K-푸드 확산 및 가공식품 시장 선도를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약식에는 김정관 산업통상자원부 장관과 응오 반 뚜언 베트남 재무부 장관이 함께했다.

박화산은 베트남 최대 리테일 그룹인 ‘MWG’ 산하의 슈퍼마켓 체인이다. 전국 2760여개의 매장을 운영하고 있다. CJ제일제당은 박화산에서 비비고 만두·롤·김치·김 등을 판매 중이다. 최근 4개년 연평균 성장률은 20%를 기록했다.

양사는 CJ제일제당의 제품력과 박화산의 유통 인프라를 결합해 현지 가공식품 시장을 선도하고, 소비자에게 차별화된 가치를 제공할 계획이다.

한편 CJ제일제당은 지난 2015년 제분 사업으로 베트남에 진출한 이후 식품 사업을 확대해 왔다. 지난해 매출은 2016년 대비 약 7배 증가했다.