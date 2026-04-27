사내벤처 육성 프로그램 ‘스튜디오341’ 개최 AI∙로봇∙첨단소재 기술 갖춘 사내벤처 독립 최대 4억원 초기 투자…7월 중 분사 완료

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자 사내벤처 4곳이 인공지능(AI)과 로봇, 첨단소재를 앞세운 독립 스타트업으로 새 출발한다. 내부 혁신 아이디어를 외부 시장으로 확장해 신사업 기회를 찾겠다는 전략이다.

LG전자는 최근 서울 강서구 마곡 사이언스파크에서 ‘스튜디오341’ 데모데이를 열고 최종 분사 대상 사내벤처 4개 팀을 확정했다고 27일 밝혔다.

▷하드웨어 설계 데이터 오류 탐지 AI 설루션 ‘세카’ ▷코드 품질 개선을 위한 기업용 AI 코딩 에이전트 ‘머신플로우’ ▷주방 자동화 로봇 및 운영관리 B2B 설루션 ‘프리키친랩’ ▷팹리스(반도체 설계) 기반 첨단 난연 소재 설계 설루션 ‘아토머’가 그 주인공이다.

지난해 7월 약 12대 1의 경쟁률을 뚫고 본선에 올라 전문가 육성을 거쳐 최종 심사를 통과했다. 최종 심사에는 LG전자 및 스타트업 육성 전문 기업, 벤처투자사 관계자가 참여했다. 아이템의 사업적 가치뿐 아니라 팀의 구성과 역량 등 경쟁력을 종합적으로 평가했다.

각 팀은 심사 결과에 따라 최대 4억원의 초기 투자를 받는다. 오는 7월 중 분사 절차를 마무리할 예정이다.

LG전자는 분사 이후에도 스타트업이 시장에 안착할 때까지 일정 기간 지원을 이어간다. 특히 AI 자동화 설루션, 로봇, 첨단소재 영역에서 상호 시너지도 모색한다.

스튜디오341은 LG전자의 전신인 금성사의 창업 정신을 계승하기 위해 2023년 도입된 사내벤처 프로그램이다. 이름은 금성사의 첫 주소(부산시 부산진구 연지동 341번지)에서 따왔다. 스타트업 전문 육성 기업 블루포인트파트너스와 협력해 선발부터 육성, 분사까지 전 과정을 지원한다.

지난 2024년 첫 분사한 스타트업들은 중소벤처기업부 기술창업 지원 프로그램 팁스(TIPS)와 초격차 스타트업(DIPS)에 선정된 바 있다. AI·로봇·소재·플랫폼 등 다양한 영역에서 빠르게 성장하며 사업성과 기술력을 인정받고 있다.

강성진 LG전자 파트너십담당은 “피지컬 AI 시대가 도래하면서 다양한 기술∙설루션별로 강점을 보유한 기업 간 파트너십 생태계가 더욱 중요해지고 있다”며 “스튜디오341을 통해 분사하는 사내벤처가 모두 LG전자의 든든한 파트너로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.