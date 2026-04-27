[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘이 이란과의 전쟁 초기 아랍에미리트(UAE)에 자국의 핵심 방공망인 ‘아이언 돔’ 포대와 운용 병력을 배치한 것으로 알려졌다. 아이언 돔이 미국 외 국가에 배치된 것은 이번이 처음이다.

이스라엘 현지 언론은 26일(현지시간) 미국 매체 악시오스를 인용해 이같이 보도했다.

보도에 따르면 지난 2월 28일 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한 이후, UAE는 이란의 집중 공격 대상이 됐다. UAE 국방부에 따르면 당시 이란은 약 550발의 탄도·순항미사일과 2200대 이상의 드론을 발사했다.

대부분은 요격됐지만 일부가 군사 및 민간 시설에 피해를 입히면서 UAE는 동맹국들에 긴급 지원을 요청했다.

이스라엘 고위 관계자들은 베냐민 네타냐후 총리가 모하메드 빈 자예드 알 나얀 UAE 대통령과의 통화 직후 아이언 돔 배치를 전격 승인했다고 전했다.

UAE에 배치된 아이언 돔 시스템은 이후 이란의 미사일 수십 발을 성공적으로 요격하며 실전 운용 능력을 입증했다.

양국 관계자들은 전쟁 발발 이후 이스라엘과 UAE가 군사·정치적으로 긴밀한 공조 체제를 유지해 왔다고 설명했다.

특히 이스라엘 공군은 걸프 국가들을 향한 위협을 원천 차단하기 위해 이란 남부 지역에 대한 직접적인 공습을 감행하기도 했다.

UAE의 한 고위 관리는 “위기 상황에서 이스라엘이 보여준 지원을 절대 잊지 않을 것”이라며 양국의 밀착된 협력 관계를 높이 평가했다.