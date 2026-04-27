[헤럴드경제=고승희 기자] 극단 연우무대와 차이무를 이끌며 한국 창작연극사에 한 획을 그은 연출가 이상우 전 한국예술종합학교 연극원 교수가 26일 별세했다. 향년 75세.

1951년생인 고인은 서울대 인문대 미학과를 졸업, 광고회사에 몸담고 있던 1977년 서울대 문리대 연극회 출신인 정한룡, 김광림 등과 뜻을 모아 극단 연우무대를 출범했다.

다소 무거울 수 있는 주제도 경쾌하고 재치 있게 풀어낸 고인은 ‘칠수와 만수’, ‘마르고 닳도록’, ‘돼지 사냥’ 등을 올리며 연극계의 주목을 받았다. 대표작 중 하나인 ‘칠수와 만수’는 1987년 제23회 동아연극상 연출상과 백상예술대상 연극부문 대상·연출상을 석권했으며, 1988년에는 영화로도 관객과 만났다.

1995년엔 극단 차이무를 새롭게 창단, ‘늙은 도둑 이야기’, ‘비언소’ 등 쉬운 언어로 해학적 작품을 선보였다. ‘차원이동무대선’의 약자인 ‘차이무’는 관객을 태우고 재미와 즐거움을 연료 삼아 새로운 차원으로 이동해 세상을 새로운 시각으로 보여준다는 의미를 담고 있다.

고인이 이끈 차이무는 지금의 스타 배우들이 몸 담아온 ‘배우 산실’이었다. 송강호, 문성근, 유오성, 명계남, 강신일, 문소리, 이성민 등 한국 영화·연극계를 대표하는 배우들이 차이무를 거쳤다.

고인은 장편 영화 ‘작은 연못’(2009)으로 영화 연출에도 도전했다. 한국전쟁 당시 미군의 노근리 양민 학살 사건을 처음으로 스크린에 옮긴 이 영화는 당초 다큐멘터리로 기획됐으나 투자난으로 극영화 형식으로 전환해 세상에 나왔다.

2016년 8월까지 한국예술종합학교 연극원 교수로 재직하며 후학을 기르는 일에도 정성을 쏟았다.

유족으로는 부인 류종숙 씨와 아들 이일하 씨가 있다. 빈소는 서울대병원 장례식장 2호실, 발인은 28일 오전 9시, 장지는 서울추모공원이다.