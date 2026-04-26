[헤럴드경제=민성기 기자] 마라톤 풀코스(42.195㎞) ‘2시간의 벽’이 드디어 깨졌다.

사바스티안 사웨(케냐)는 26일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간59분30초에 완주하며 우승했다.

그는 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 세운 기존 세계기록(2시간00분35초)을 1분5초 앞당겼다. 인류 역사상 처음으로 꿈의 기록 ‘서브 2’(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 선수가 됐다.

2위로 들어온 요미프 케젤차(에티오피아) 역시 1시간59분41초를 기록해 사웨에 이어 두 번째로 서브 2에 성공했다. 3위 제이컵 키플리모(우간다)도 기존 세계기록보다 빠른 2시간00분28초를 찍었다.

사웨는 초반부터 안정적인 페이스를 유지했다. 선두 그룹에서 경쟁자들과 함께 초반 5㎞를 14분14초(2시간00분3초 페이스)에 통과했다. 하프 지점을 1시간00분29초에 지났다. 이후 30㎞ 지점(1시간26분03초)까지 빠른 페이스로 선두권 경쟁을 유지했다. 사웨와 케잘차는 30㎞ 지점에서 함께 치고 나가 양자 구도를 만들었다.

승부는 마지막에 갈렸다. 사웨는 결승선을 약 1.7㎞ 앞두고 치고 나갔다. 케젤차를 따돌리고 격차까지 벌려 신기록을 썼다.

이날 여자부에서도 세계신기록이 나왔다. 티지스트 아세파(에티오피아)는 2시간15분41초에 결승선을 통과했다. 자신이 지난해 이 대회에서 세운 종전 세계기록(2시간15분50초)을 9초 단축했다.

세계육상연맹은 여자 도로 종목 기록을 ‘남성과 함께 뛴 레이스’와 ‘여자 선수들만 뛴 레이스’로 구분해 집계한다. 남녀가 함께 뛰는 도로 경기에서는 남자 선수들이 여자 선수들의 페이스 메이커 역할을 할 수 있어서 기록 향상에 영향을 미칠 수 있어서다. 남녀가 같이 뛴 레이스의 여자 세계 기록은 2024년 10월 루스 체픈게티(케냐)가 시카고 마라톤에서 세운 2시간9분56초다.

이번 대회 2위는 헬렌 오비리(2시간15분53초), 3위는 조이실린 제프코스게이(2시간15분55초·이상 케냐)가 차지했다.