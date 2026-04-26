일자리·주거 등 맞춤형 정책 제안을 위한 국민 참여형 공모 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 출산율 반등의 전환 국면을 이어가기 위해 대국민 정책공모를 실시한다.

저출산고령사회위원회는 저출생·고령화 해법을 위한 일자리·주거 맞춤형 정책을 국민이 직접 제안하는 국민공모를 5월부터 추진한다고 26일 밝혔다.

지난 22일 국가데이터처에 따르면, 2026년 2월 출생아 수는 2만3000명으로 전년 동월 대비 13.6% 증가해 20개월 연속 증가세를 지속하고 있다.

저고위는 국민의 저출생·고령화와 관련된 정책 제안과 다양한 아이디어를 전문가 검토 등을 토대로 실제 정책으로 이어질 수 있도록 해 최근의 증가세를 지속할 계획이다.

김진오 저고위 부위원장은 “최근의 출산율 반등은 그간의 저출산 흐름이 바뀌었다는 청신호”라며 “바로 지금이 저출생·고령화 문제 해결의 ‘골든 타임’”이라고 말했다.

김 부위원장은 “초저출산·고령화는 국민의 전폭적인 협조와 지원 없이는 해결할 수 없는 국가적 난제”라며 “저고위는 결혼·출산·돌봄이 행복과 축복으로 연결되도록 일자리·주거·돌봄·교육 등 시스템 개혁을 위한 인구정책 마련에 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.