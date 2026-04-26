후보등록일 앞두고 중진 잇따라 불출마 백혜련 고심 중

[헤럴드경제=유동현 기자] 더불어민주당 원내대표 선거 도전을 고심하던 서영교 ·박정 의원이 후보 등록일을 하루 앞둔 26일 불출마 의사를 밝혔다.

당내에선 한병도 전 원내대표의 ‘연임 추대론’ 수순으로 가는 것이 아니냐는 전망에 힘이 실리는 모양새다.

서 의원은 이날 페이스북에 “(원내대표 선거) 출마를 고심했다”며 “그런데 이번에는 국정조사위원장으로, 법제사법위원장으로의 역할과 임무에 집중하고 최선을 다하겠다”고 적었다.

서 의원은 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 위원장과 법사위원장을 맡고 있다.

서 의원의 불출마 선언 후 박정 의원도 이날 페이스북을 통해 “많은 고민 끝에 이번 원대 선거에 출마하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.

박 의원은 “지난 선거에서 승리의 중간계투가 되겠다고 했는데, 한병도 대표가 위기를 잘 막아냈다. 마운드도 안정됐고, 타격도 좋은 상황”이라며 “민주당의 승리, 민주주의 승리, 이를 위해 지금은 백의종군하겠다”고 후일을 기약했다.

서 의원에 이어 박 의원까지 불출마 의사를 밝힘에 따라 지난 원내대표 선거에 출마한 바 있던 백혜련 의원도 출마를 놓고 고민이 깊어질 것으로 보인다.

중진 후보들의 잇따른 불출마 선언으로 당내에선 연임 도전을 공식화한 한병도 전 원내대표를 추대하자는 목소리에 일단 힘이 실리는 분위기다.

한 전 원내대표는 이날 페이스북에 “앞으로도 유능하게 일하겠다”며 “잘 해낼 자신이 있다. 믿어달라”고 썼다.

민주당 원내대표 선거는 다음 달 6일 치러진다.