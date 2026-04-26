[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]국민의힘 대구시장 후보로 확정된 추경호 의원은 26일 “오늘 저는 국민의힘 대구시장 후보로 막중한 책임을 맡았다”며 “함께 뛰었던 모든 후보들께 진심으로 감사드린다. 이제 경쟁은 끝났다. 이 순간부터 원팀”이라고 밝혔다.

추 의원은 이날 오후 국민의힘 대구시당에서 국힘 대구시장 후보 수락 기자회견을 통해 “대구에서 추경호가 승리의 돌풍을 일으켜 보수 재건의 출발점을 만들겠다”며 “대구의 자부심, 반드시 지키겠다”고 강조했다.

이어 “지금 대구 경제는 산업 기반이 흔들리는 구조적 위기”라며 “검증된 경제 리더십이 필요하다. 경제부총리를 지낸 자신이 첫날부터 투입될 수 있는 ‘프로 경제시장’”이라고 했다.

그는 더불어민주당 김부겸 예비후보를 향해 “선거는 경쟁이지만 대구의 미래는 경쟁의 대상일 수 없다”며 “국민의힘과 민주당이 함께 참여하는 ‘대구 경제 발전 공동협의체’를 구성해 정권과 정당을 넘어 지속 가능한 대구 발전의 틀을 만들자”고 제안했다.

특히 “대구·경북 통합, TK 신공항 건설, 산업 구조 대전환 등 이런 핵심 과제만큼은 누가 시장이 되든 흔들림 없이 추진돼야 한다”며 “김 예비후보의 답을 기다리겠다”고 전했다.

추 의원은 공천을 둘러싼 당내 갈등 수습과 관련한 취재진 질문에 “단일대오로 민생을 챙기면서 시민들이 공감하는 유능한 시정을 펼칠 수 있도록 하겠다”며 “주호영 부의장께 이번 선거에서 국힘이 반드시 승리하고 대구시장을 선거에서 이길 수 있도록 하는 데 역할을 해달라고 계속 당부드릴 생각”이라고 설명했다.

또 이철우 경북지사 예비후보와 함께하기로 한 공동선대위 구상에 대해서는 “대구·경북 선거는 ‘원팀’ 정신으로 서로 지원하고 힘을 모아서 반드시 승리해야 된다고 이 지사와 얘기했다”며 “공동 선대위는 선거법상 문제가 없는 범위 내에서 협업 협력하는 형태로 해나갈 것”이라고 했다.

이 밖에 자신의 지역구 보궐 선거에 관한 생각을 묻자 추 의원은 “제가 국회 의원직을 사퇴하게 되면 보궐 선거가 이뤄질 것”이라며 “거기에 어떤 분이 올 것인가와 관련해서는 당의 공식 절차에 따라 진행될 것으로, 앞으로 상황을 지켜봐달라”고 덧붙였다.

추경호 의원은 “자신의 이번 당내 대구시장 경선 승리가 ‘보수의 심장, 대구를 반드시 지키라’는 대구시민과 당원 동지의 명령”이라며 “이번 선거에서 무너지면 보수는 풀뿌리까지 무너진다. 정신 단디 차리겠다. 제가 이 흐름을 막는 마지막 균형추가 되겠다”고 말했다.

한편 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 이날 오전 6·3 지방선거 대구시장 후보로 추경호 의원과 유영하 의원 간의 최종 후보 자리를 놓고 대결을 벌여 3선 중진인 추경호 의원으로 확정했다.