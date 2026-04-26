[헤럴드경제=민성기 기자] 베트남 산속에 조난됐던 대학생이 초코파이와 계곡물로 37시간 넘게 버티다 구조됐다는 사실이 알려지며 화제가 되고 있다.

26일 현지 매체 VN익스프레스에 따르면 하노이 다이남대에 재학 중인 응우옌 뚜안(19)은 지난 19일 친구들과 땀다오 산을 오르던 중 휴식을 취하다 홀로 길을 잃었다. 밤이 되면서 짙은 안개가 끼자 그는 이동을 멈추고 계곡 인근 바위 아래에서 구조를 기다렸다. 이 과정에서 가지고 있던 초코파이를 먹고 계곡물로 갈증을 해소하며 버틴 것으로 전해졌다.

뚜안이 돌아오지 않았다는 걸 인지한 일행은 당일 오후 6시 경찰에 신고했고, 베트남 경찰과 군·민병대 등 수백 명이 구조팀을 이뤄 뚜안을 찾았다. 그리고 21일 오전 7시 15분께 계곡을 따라 뚜안의 이름을 부르며 수색하던 구조팀이 그를 발견했다. 조난 37시간이 지난 시점이었다.

발견 당시 뚜안은 탈진 상태였으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 주머니에는 초코파이 4개가 남아 있었다. 이 소식이 알려지자 현지에서는 “생존을 도운 간식” 등의 반응이 나왔다.

오리온 베트남 법인은 지난 24일 뚜안을 찾아 신제품 딸기맛 초코파이 등 자사 제품 6박스를 전달했다. 뚜안은 “평소에도 오리온 제품을 즐겨 먹는다”며 감사의 뜻을 전했다.

오리온은 1995년 베트남에 처음 초코파이를 선보인 이후 다크, 수박, 벚꽃, 딸기 등 현지 입맛을 반영한 다양한 제품을 선보이고 있다.