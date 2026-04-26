중소기업육성자금 전년 대비 60% 증가

[헤럴드경제=함영훈 기자] 중동전쟁 등 국제경제의 악재 속에서도 강원도 중소기업들이 숨통을 트며 경영 안정의 행보를 이어가고 있다. 여기에는 중앙정부와 지방정부의 적극적이 지원이 잇었다.

강원특별자치도가 지원하는 중소기업육성자금이 제도 개선과 선제적 대응 효과에 힘입어 2026년 3월 말 기준 전년 대비 큰 폭의 증가세를 보이며 가시적인 성과를 내고 있다.

2026년 3월 말 기준 자금 추천액은 1112억 원으로 전년 동기(693억 원) 대비 약 60% 증가했으며, 추천 기업 수도 216개 사로 전년(145개 사) 대비 49% 늘어난 것으로 나타났다.

특히 경영안정자금은 1037억 원이 지원되어 전년(517억 원) 대비 2배 이상 증가했다.

강원특별자치도는 이같은 성과가 연초부터 추진한 제도 개선과 수요 맞춤형 지원 강화 정책이 현장에서 실질적인 효과로 이어진 결과로 보고, 향후에도 순발력 있게 재정 정책을 이어갈 방침이다.

융자 한도 상향과 우대 기준 완화 등 기업 성장 단계별 맞춤 지원을 통해 자금 접근성을 높였다.

지원 대상을 기존 미국 관세 영향 기업 중심에서 중동지역을 포함한 전체 수출기업으로 확대하고, 직접 수출뿐 아니라 간접 수출 기업까지 포함하여 지원 범위를 넓혔다.

수출 실적 기준도 10만 달러에서 1만 달러로 완화해 보다 많은 기업이 지원받을 수 있도록 했다.

이와 함께 폐광지역 기업, 위기징후 심각단계 중소기업밀집지역 입주 기업을 위한 ‘기업위기대응자금’, 육아휴직 및 육아유연근무 시행 기업을 위한 ‘육아유연근무지원자금’ 등 촘촘한 지원체계도 구축했다.

또한 기업 수요를 반영한 자금 운용 재편을 통해 지원체계 효율성도 높였다.

산업단지 입주기업, 수출기업 등 수요가 높은 분야 중심으로 특수목적자금을 재편하고 일부 유형은 확대해 기업 수요에 탄력적으로 대응했다.

중소기업육성자금은 도내 본사 또는 공장을 둔 중소기업이면 신청할 수 있으며, 금융기관 상담 후 시군을 통해 접수 가능하다.

강원특별자치도 관계자는 “중소기업육성자금은 단순 금융지원을 넘어 기업 성장과 위기 대응을 위한 맞춤형 정책금융으로 발전하고 있다”며 “수출환경 악화, 금리 부당 등 어려운 대외 여건 속에서도 도내 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 제도를 지속 개선해 나가겠다”고 밝혔다.