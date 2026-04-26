서울 오페스틸 15개월 연속 상승세 초소형은 5개월째 하락…희비 교차

[헤럴드경제=김희량 기자] 중형과 소형 오피스텔은 이달 매매 가격이 하락 전환했지만 아파트 대체재 역할을 하는 대형·중대형 면적의 가격 상승세는 지속되고 있다.

26일 KB부동산이 지난 13일 조사 기준 발표한 4월 서울 오피스텔 가격 상승률은 0.13%로 지난달(0.16%) 대비 상승 폭이 줄었다. 면적별로 대형(전용면적 85㎡ 초과)과 중대형(전용 60㎡ 초과∼85㎡ 이하)의 매매 가격이 각각 0.70%, 0.39% 오르며 상승을 주도했다.

서울아파트의 전세 물량 급감으로 대체재 역할을 하는 아파텔로 수요가 일부 이동한 것으로 보인다.

서울 오피스텔 매매가는 작년 2월부터 이달까지 15개월 연속으로 상승세를 보이고 있다. 다만 평형별 희비가 엇갈린다. 중형(전용 40㎡ 초과∼60㎡ 이하)과 소형(전용 30㎡ 초과∼40㎡ 이하), 초소형(전용 30㎡ 이하)의 매매가는 각각 0.07%, 0.11%, 0.05% 하락했다.

초소형 오피스텔의 매매가는 5개월째 내렸다.

전국과 수도권 오피스텔의 매매가는 이달 각각 0.03%, 0.04% 상승했다.

하지만 수도권에서도 경기와 인천의 오피스텔 매매가는 이달 각각 0.01%, 0.39% 하락했고 5개 광역시(대전·대구·부산·광주·울산)의 오피스텔 매매가는 0.05% 내렸다.

이달 오피스텔 평균 매매가는 전국 2억6423만원, 수도권 2억7443만원, 5개 광역시 1억9605만원으로 파악됐다.

서울은 3억849만원, 경기는 2억6505만원, 인천은 1억6539만원으로 집계 됐다.

이달 오피스텔 평균 전세가는 전국 2억521만원, 수도권 2억1516만원, 5개 광역시 1억3732만원으로 파악됐다. 지역별로는 서울 2억3649만원, 경기는 2억1205만원, 인천은 1억3493만원이다.

이달 오피스텔 임대수익률은 전국 5.49%, 수도권 5.33%, 5개 광역시 6.53%였다. 인천의 임대수익률은 6.41%로 서울(4.90%), 경기(5.53%)보다 높았다.