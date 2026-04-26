[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 신지의 예비신랑 문원이 ‘결혼 반대 논란’ 이후 힘들었던 시간을 털어놨다.

24일 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에는 오는 5월2일 결혼을 앞둔 신지와 문원 예비부부가 출연했다.

이날 방송에서 신지는 지난해 불거진 문원의 사생활 논란을 언급하며 “나를 안 만났으면 그렇게까지 힘들지 않았을 것”이라며 미안함을 드러냈다. 당시 문원은 과거 이혼 이력과 자녀 존재가 알려지며 대중의 매서운 시선을 받은 바 있다.

문원은 논란 이후 일이 끊겼다고 밝혔다. 신지는 “공연과 축가 등 일이 모두 끊겼다”고 털어놨다. 이에 문원은 “할 수 있는 일을 찾다가 물류센터와 계단 청소 일도 했다”며 “쉴 수 없었고 보탬이 되고 싶었다”고 말했다.

문원은 자신을 향한 비판에 대해 “신지를 사랑하는 팬들이 걱정하는 만큼 노력으로 보여드리겠다”고 했다. 신지는 문원에게 “충분히 자랑스럽고 존경스럽고 고맙다”며 “다 지나갔고 잘 버텼다”며 변함없는 애정을 드러냈다.

한편, 7세 연상연하 커플인 신지와 문원은 오는 5월 2일 결혼식을 올린다.