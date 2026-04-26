[헤럴드경제=함영훈 기자] 화천 청소년들의 건강 증진과 탄소 저감 실천을 위한 자전거 라이딩 스쿨이 지난 25일 화천 청소년 수련관에서 지역 청소년들이 참석한 가운데 열렸다.
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입력 2026-04-26 15:38:53
[헤럴드경제=함영훈 기자] 화천 청소년들의 건강 증진과 탄소 저감 실천을 위한 자전거 라이딩 스쿨이 지난 25일 화천 청소년 수련관에서 지역 청소년들이 참석한 가운데 열렸다.
시총 순위 바뀌니 산업 흐름 드러나…반도체·전력 뜨고 바이오·금융 밀려 [투자360]
24일 한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장에서 시가총액 상위 종목은 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, SK스퀘어, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, 삼성바이오로직스, HD현대중공업, 기아 순으로 집계되었으며 1년 전에는 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 한화에어로스페이스, 셀트리온, 기아, HD현대중공업, KB금융 순
‘와인 바꿔치기’ 안성재 식당, 피해고객 초대했다가 거절당했다…“모두 불편한 자리”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’(이하 ‘모수’) 측이 ‘와인 바꿔치기’ 피해를 본 고객에게 사과와 함께 식사 초대를 했으나 거절당한 것으로 알려졌다. ‘와인 바꿔치기’를 폭로한 피해 고객 A 씨는 24일 온라인 커뮤니티에 폭로 이후 모수 측과 나눈 대화 내용을 추가로 공개했다. A 씨는 지난 21일 모수 측과 3차례 통화했다며, 모수 측으로부터 사과를 받았고, 식사 초대도 받았지만 거절했다고 밝혔다. 그는 “저를 포함한 일행, 서비스를 해주시는 분들 모두 불편한 자리가 될 것이기 때문”이라고 거절 이유를 설명했다. A 씨는 지난 18일 모수에서 식사를 했는데, 담당 소믈리에가 80만원 상당 2000년 빈티지 와인 대신 10만원 더 저렴한 2005년 빈티지 와인을 잘못 서빙하고도 이를 모른 척 넘어가려 했다고 한다. A 씨가 확인을 요청하자 소믈리에는 ‘공부에 도움이 됐으면 좋겠다’며 2000년 빈티지를 맛보게 해주겠다는 황당한 대응
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는