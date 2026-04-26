화천 어린이 자전거 라이딩 스쿨 [화천군 제공]
화천 어린이 자전거 라이딩 스쿨 [화천군 제공]

[헤럴드경제=함영훈 기자] 화천 청소년들의 건강 증진과 탄소 저감 실천을 위한 자전거 라이딩 스쿨이 지난 25일 화천 청소년 수련관에서 지역 청소년들이 참석한 가운데 열렸다.

화천 어린이 자전거 라이딩 스쿨 [화천군 제공]
화천 어린이 자전거 라이딩 스쿨 [화천군 제공]
화천 어린이 자전거 라이딩 스쿨 [화천군 제공]
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abc@heraldcorp.com