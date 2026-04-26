[헤럴드경제=서영상 기자] 서영교 더불어민주당 의원이 차기 원내대표에 불출마 의사를 밝히며 “국정조사위원장으로, 법사위원장으로의 역할과 임무에 집중하고 최선을 다하겠다”고 했다.

서의원은 26일 페이스북에 “원내대표 선거가 시작됐다. 2025년 원내대표 (선거에) 출마했던 사람으로 출마를 고심했다”면서 이같이 밝혔다.

서 의원은 국회 법제사법위원장과 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’ 위원장을 맡고 있다.

그러면서 서 의원은 “윤석열 정권이 이재명 대통령후보를 비롯한 정적을 제거하기 위해 저질렀던 만행(조작행위)들을 모두 밝혀 국민께 보고드리고있다. 많은 것들이 드러났다. 경악할 일들”이라면서 “최선을 다하며 진상을 규명해내고 계시는 국조위원님들과 윤석열 정치검찰·감사원·국정원 등의 조작을 낱낱이 더 밝혀내 꼭 법적, 정치적 책임을 묻겠다”고 했다.

서 의원은 내달 진행되는 민주당 원내대표 선거에는 직전 원내대표인 한병도 의원이 연임 도전에 나선 상태다.

유력 후보군으로 거론되던 서 의원이 이날 불출마하면서 선거 구도에도 영향이 있을 전망이다. 현재 3선 박정·백혜련 의원도 출마 여부를 저울 중이다.

서 의원은 지난해 6월 원내대표 선거에 출마했다가 김병기 의원에게 밀려 낙선했다. 이후 지난 1월 김 의원이 공천 헌금 의혹으로 원내대표직을 사퇴하면서 치러진 보궐선거에서 한 의원이 당선됐다.