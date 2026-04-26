[헤럴드경제=김성훈 기자] 영화감독 변영주가 배우 고(故) 이선균에 대한 그리움을 드러냈다.

변 감독은 23일 유튜브 채널 ‘씨네드라이브’에 공개된 영상에서 자신이 연출한 영화 ‘화차’(2012) 촬영 과정의 뒷이야기를 전했다. 이 영화에서 이선균은 갑자기 사라진 약혼녀를 찾아 헤매는 주인공 장문호 역을 맡았다.

변 감독은 영화 마지막 엔딩 장면 촬영이 특히 힘들었다며 “마지막 촬영을 끝내고 나도 힘 들어서 조용히 집으로 가는데 (이선균에게서) 전화가 와 ‘치사하게 가냐, 돌아와’라고 했다. 갔더니 배우들이 횟집에 앉아있더라”라고 회상했다.

변 감독은 “이선균, 김민희, 조성하 등 배우들 덕에 영화가 너무 잘됐다. 스태프들한테도 정말 고맙다”며 “예산이 없어서 너무 힘들었지만 그랬기 때문에 서로 독이 올랐었던 것 같다”고 했다.

변 감독은 이선균에 대해 “수많은 배우가 있지만 감독에게 내 편 같은 감정을 주는 배우”라며 “그런 배우는 흔치 않다. 위대한 배우, 연기 잘하고 영화가 잘되게 만드는 배우들은 있지만 감독 편인 배우는 흔치 않다”라고 했다. 그러면서 “선균이를 잃은 건 배우 한 명을 잃은 게 아니라, 한국 영화를 만드는 감독들에게 있어서는 동지를 잃은 거라고 생각한다”고 했다.

변 감독은 “(‘화차’의) 원작 소설 작가인 미야베 미유키도 영화 ‘화차’를 1년에 두번씩 볼 정도로 정말 좋아했다”며 “미야베 미유키가 이선균과 또 작품을 만들어 달라고 자신의 또 다른 소설인 ‘이유’의 시나리오도 주려고 했는데 그때 선균이가 잘못됐다”고 전했다. 이어 “어느 날 출판사 대표가 나를 만나러 와서 이선균은 없지만 ‘이유’를 다시 드릴 테니 당신이 만들어 달라고 하더라, 이 모든 건 ‘화차’를 같이해 준 친구들 덕”이라고 했다.

변 감독은 “그래서 저는 사실 진짜로 검찰, 경찰이 아직도 용서가 안 된다”며 “아마 평생 용서를 못 하고 살 것”이라고 했다.

이선균은 마약 투약 혐의로 경찰 수사를 받던 중인 2023년 12월 차량에서 숨진 채 발견됐다.