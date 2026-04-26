전국 유일 ‘지방비 100% 시비 부담’
인천e음 캐시백 20% 상향, 유류비 환급 등 6개 핵심 사업 시행
[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 중동발 경제 위기와 고유가로 고통받는 시민들을 위해 5430억원 규모의 ‘인천형 민생 추경’을 편성하고 5월부터 지원에 들어간다.
26일 인천시는 “이번 추경은 기초자치단체(군·구)의 재원 분담 없이 시가 지방비 전액을 부담한다”고 밝혔다.
통상적으로 광역과 기초가 예산을 나누어 분담하는 방식과 달리, 시가 100%를 책임지기로 했다.
시는 5월부터 7월까지 3개월간 캐시백 비율을 기존 10%에서 20%로 두 배 늘린다. 월 구매 한도 역시 30만원에서 50만원으로 상향된다. 3개월간 최대 30만원의 혜택을 받을 수 있다.
또 같은 기간 인천사랑상품권 가맹 주유소에서 결제 시 20%를 환급해 준다. 이는 리터당 약 400원의 할인 효과로 이어지며 혜택 대상 주유소도 전 지역으로 확대됐다.
시는 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족을 대상으로 27일부터 5월 8일까지 신청 및 지급이 완료된다.
특히 정부 지원 대상에서 제외된 시민들을 위해 1인당 5만원을 지원한다. 5월 11일부터 신청을 받아 12일부터 지급하고 사용 기한은 8월 말까지다.
이 외에도 고유가로 직격탄을 맞은 물류 및 농어민을 위한 대책도 포함됐다.
화물자동차 유가보조금은 유가 상승분의 70%까지 지원을 확대해 경유 기준 리터당 약 213원을 지원한다.
노후 택시 대폐차 지원은 대당 150만원으로 확대해 5월부터 집행한다.
농어업인 수당은 일괄 지급 방식으로 전환, 5월 중 지급을 마무리할 계획이다.
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