전국 유일 ‘지방비 100% 시비 부담’ 인천e음 캐시백 20% 상향, 유류비 환급 등 6개 핵심 사업 시행

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 중동발 경제 위기와 고유가로 고통받는 시민들을 위해 5430억원 규모의 ‘인천형 민생 추경’을 편성하고 5월부터 지원에 들어간다.

26일 ​인천시는 “​이번 추경은 기초자치단체(군·구)의 재원 분담 없이 시가 지방비 전액을 부담한다”고 밝혔다.

통상적으로 광역과 기초가 예산을 나누어 분담하는 방식과 달리, 시가 100%를 책임지기로 했다.

​​시는 ​5월부터 7월까지 3개월간 캐시백 비율을 기존 10%에서 20%로 두 배 늘린다. 월 구매 한도 역시 30만원에서 50만원으로 상향된다. 3개월간 최대 30만원의 혜택을 받을 수 있다.

​또 같은 기간 인천사랑상품권 가맹 주유소에서 결제 시 20%를 환급해 준다. 이는 리터당 약 400원의 할인 효과로 이어지며 혜택 대상 주유소도 전 지역으로 확대됐다.

​​시는 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족을 대상으로 27일부터 5월 8일까지 신청 및 지급이 완료된다.

​특히 정부 지원 대상에서 제외된 시민들을 위해 1인당 5만원을 지원한다. 5월 11일부터 신청을 받아 12일부터 지급하고 사용 기한은 8월 말까지다.

​​이 외에도 고유가로 직격탄을 맞은 물류 및 농어민을 위한 대책도 포함됐다.

화물자동차 유가보조금은 유가 상승분의 70%까지 지원을 확대해 경유 기준 리터당 약 213원을 지원한다.

​노후 택시 대폐차 지원은 대당 150만원으로 확대해 5월부터 집행한다.

​농어업인 수당은 일괄 지급 방식으로 전환, 5월 중 지급을 마무리할 계획이다.