[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 ‘2026 송해공원 달성 걷기대회’가 2000여명의 참가자가 집결한 가운데 성황리에 막을 내렸다고 26일 밝혔다.

전날 옥포 기세축구장에서 열린 이번 대회는 참가자들의 체력과 숙련도를 고려해 총 16km 구간을 3개 코스로 나눠 운영됐다.

기세축구장을 출발해 수려한 경관을 자랑하는 송해공원 둘레길을 걷는 4km 코스부터 데크길을 지나 옥포 간경교까지 이어지는 10km 코스, 그리고 낙조 명소인 사문진주막촌을 거쳐 달성습지생태학습관까지 이르는 16km 코스까지 다채롭게 구성됐다.

참가자들은 길을 따라 펼쳐지는 자연경관을 감상하며 구간마다 마련된 간식으로 휴식을 취했고 완보증과 기념품 등 다양한 혜택을 즐기며 큰 호응을 보였다.

김성제 달성군체육회장은 “안전한 대회를 위해 보이지 않는 곳에서 아낌없이 협조해 주신 달성경찰서, 달성 자율방범연합대, 대구시 트래킹연맹 및 체육회 자원봉사단원 등 모든분들께 진심으로 감사드린다“며 ”이번 걷기대회가 송해공원의 아름다운 자연 속에서 에너지를 재충전하시는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

행사에 참석한 추경호 국회의원은 “송해공원의 수려한 봄 풍광 속을 걷는 것은 바쁜 일상에 지친 우리 군민들에게 무엇보다 소중한 ‘쉼표’가 될 것”이라며 “오늘 가족, 이웃과 보폭을 맞추며 나눈 따뜻한 대화가 지역 공동체를 더욱 단단하게 묶어주는 화합의 마중물이 되길 바란다”고 격려했다.

최재훈 달성군수는 “걷기는 단번에 얼마나 멀리 가느냐보다 멈추지 않고 나아가는 ‘꾸준함’의 미학이 담긴 운동”이라며 “오늘 송해공원의 수려한 자연을 벗 삼아 내디딘 힘찬 첫걸음이 대회 이후에도 일상 속에서 늘 함께하는 ‘건강한 습관’으로 뿌리내리길 바란다”고 말했다.