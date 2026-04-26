안전보험 내년 2월까지…재난·사고 사망·후유장해부터 화상·개물림·온열질환 보장 자전거보험 내년 4월까지…자전거 운행 중 사고·보행자 충돌·벌금·변호사비·합의금 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 각종 사고와 재난으로부터 구민을 보호하기 위해 ‘구민안전보험’과 ‘구민자전거보험’을 운영하며 촘촘한 안전망 구축에 나선다.

먼저 구는 일상생활 속 재난과 사고로 피해를 입은 구민의 생활 안정을 돕기 위해 2027년 2월까지 ‘구민안전보험’을 운영한다. 해당 보험은 별도의 가입 절차 없이 구로구에 주민등록 돼 있는 모든 구민이 자동 가입되며, 보험료는 구에서 전액 부담한다.

구민안전보험은 폭발·화재·붕괴 사고로 인한 사망 및 후유장해를 비롯해 화상수술비, 개물림·개부딪힘사고 진단비, 온열질환 진단비 등 실생활에서 발생할 수 있는 위험을 보장한다.

보험금은 사고 발생일로부터 3년 이내에 청구할 수 있으며, 피보험자 또는 상속인이 보험사인 한국지방재정공제회에 직접 신청하면 된다.

특히 올해는 보험 보장항목을 실효성 중심으로 재편해 실제 지급 가능성과 체감도를 높이고 대형 재난 발생 시 실질적인 지원이 가능하도록 제도를 개선했다.

이와 함께 자전거 이용 증가에 따른 사고 위험에 대비하고 안전한 이용 환경을 조성하기 위해 2027년 4월까지 전 구민을 대상으로 자전거 보험도 가입·운영한다.

안전보험과 마찬가지로 구로구민이라면 별도의 가입 절차 없이 자동으로 보험에 가입된다. 전입 시 자동 적용되며, 전출 시 해지된다.

자전거보험은 사고 지역과 관계없이 자전거를 직접 운전하거나 탑승 중에 발생한 사고뿐만 아니라 보행 중 자전거와의 충돌 사고까지 보장한다.

주요 보장 내용으로는 사망 시 1000만 원, 후유장해 최대 1000만 원, 진단위로금 및 입원위로금 등이 포함되며, 타인에게 피해를 입힌 경우 벌금, 변호사 선임비용, 형사합의 지원금도 지원한다.