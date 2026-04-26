5월 가정의 달 맞아 임신부·영유아 부모 대상 ‘건강부모교육 프로그램’ 운영 태교교실·영아 부모교실·양육코칭 부모교육 등 생애주기별 맞춤형 교육 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 5월 가정의 달을 맞아 임신부와 영유아 부모를 대상으로 서초보건지소에서 건강한 출산과 양육을 돕는 ‘건강부모교육 프로그램’을 운영한다.

이번 프로그램은 임신·출산·육아 과정에서 필요한 정보를 체계적으로 제공해 부모 역량을 높이고, 건강한 양육 환경 조성을 지원하기 위해 마련됐다. 임신부를 위한 체험형 ‘태교교실’, 1세 미만 영아 자녀를 둔 부모를 위한 ‘영아 부모교실’, 건강한 애착 형성을 돕는 ‘양육코칭 부모교육’으로 구성됐다.

특히 강의 중심 교육에 체험과 실습을 더해 부모들이 양육에 필요한 내용을 직접 익히고 일상에서 바로 활용할 수 있도록 한 점이 특징이다.

먼저 임신부 대상 태교교실은 5월 8일, 15일, 22일 총 3회에 걸쳐 매주 금요일 오후 2시부터 4시까지 진행된다. 프로그램은 캘리그라피, 애착인형 만들기, 플라워 태교 등 체험형 실습 중심으로 구성됐으며, 맑은샘 태교연구소 전문 강사진이 참여해 태아와의 정서적 교감을 높이고 임신 기간을 보다 의미 있게 보낼 수 있도록 돕는다.

영아 부모교실은 5월 6일부터 20일까지 매주 수요일 오전 10시부터 낮 12시까지 총 3회 운영된다. 1회차에는 뉴트리아이 한영신 대표가 영유아 영양 관리 방법을, 2회차에는 라이프디자인 전해령 대표가 생활 속 안전사고 예방 수칙을, 3회차에는 서초구 GF소아청소년과 손용규 원장이 건강검진과 예방접종 정보를 안내할 예정이다. 부모가 실제 양육 과정에서 바로 활용할 수 있는 실용 정보 중심으로 구성한 것이 특징이다.

양육코칭 부모교육은 5월 19일 오전 10시 30분부터 1시간 동안 진행된다. 비채심리상담센터 안혜숙 소장이 0세부터 만 4세 자녀를 둔 서초구 부모와 양육자를 대상으로 색채심리 기반 양육코칭과 발달 촉진 놀이법을 소개하며, 건강한 애착 형성을 돕는 실질적인 양육 방법을 안내할 계획이다.

한편 서초구는 전국 최초 모자 특화 보건지소인 서초보건지소 운영을 통해 임신·출산·육아까지 이어지는 원스톱 모자보건 서비스를 제공하며 아이 키우기 좋은 환경 조성에 힘쓰고 있다. 건강부모교육을 포함해 모든 프로그램은 건강부모e음 누리집에서 확인 및 신청할 수 있다.

구 관계자는 “가정의 달을 맞아 부모들이 양육에 필요한 실질적인 정보를 얻고 서로 공감할 수 있는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 건강한 양육 환경 조성을 위한 맞춤형 부모교육을 지속적으로 확대해 아이 키우기 좋은 서초를 만들어 나가겠다”고 말했다.