중기부, 정부 R&D로 우수 기술 확보 기업에 후속 사업화 서비스 제공 추경 통해 창업기업 전용 트랙 신설

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘2026년 기술사업화 패키지 지원사업 제2차 시행계획’을 공고한다고 27일 밝혔다.

이번 공고는 지난 2월 발표한 기술사업화 패키지 지원사업 제1차 시행계획에 대한 후속 공고다. 추가경정예산을 통해 창업기업 전용 트랙이 새롭게 포함됐다.

기술사업화 패키지는 정부 연구개발(R&D) 지원사업 등을 통해 통해 우수한 기술을 확보한 중소기업이 자금 부족으로 시장 성과 창출이 중단되지 않도록 사업화 프로그램을 제공한다. 중소기업의 수출 확대와 매출 증가 등 실질적 성과를 창출하기 위해 올해 신설된 사업이다.

중소기업이 스스로 설계한 로드맵을 바탕으로 사업화 전문가가 서비스를 지원한다. 또한 사업화 지원에 전문성을 보유한 사업화 전담 기관을 선정해 중소기업에 맞춤형 프로그램을 제공할 계획이다. 전담 기관에는 경기테크노파크, 경북테크노파크, 충북창조경제혁신센터 3곳이 선정됐고 내달 1곳이 추가 선정될 예정이다.

지원 대상은 사업화할 기술을 2023년 1월 1일 이후 개발 완료하거나 이전받은 중소기업이다. ▷정부 R&D 우수과제 ▷기술거래 플랫폼 연계 ▷규제혁신 R&D 연계 ▷R&D 수행 창업기업 등 총 4개 트랙으로 지원할 예정이다.

이번 공고를 통해 150개 사 내외의 기업을 선정한다. 최대 1억5000만원 규모의 R&D 후속 사업화 보조금을 지원한다. 상용화 단계의 기술을 보유한 기업이 맞춤형 사업화 서비스를 제공받아 고속 성장할 수 있는 발판을 마련할 수 있다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “우리나라의 R&D 투자는 세계 최고 수준이지만 기술 사업화 성과는 아직 상대적으로 부진한 상황”이라며 “정부 R&D를 통한 창출한 우수한 연구개발 성과물이 사업화를 거쳐 국가 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.

자세한 사항은 중소기업기술정보진흥원 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 신청은 내달 11일부터 26일까지 중소기업기술개발사업 종합관리시스템을 통해 온라인으로 접수하면 된다.