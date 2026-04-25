[헤럴드경제=조용직 기자] 여야는 25일 정동영 통일부 장관의 ‘구성 핵시설 발언’ 논란, 쿠팡 사태에 따른 한미관계 영향 등을 놓고 공방을 이어갔다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 통해 “정 장관이 한미 연합 비밀인 북한 우라늄 시설 소재지를 경솔하게 노출한 이후, 미국은 한국에 제공하던 핵심 정보를 제한하기 시작했다”면서 “동맹 간의 가장 기초적인 신뢰가 파괴된 것을 의미한다”고 말했다.

이어 “쿠팡 사태를 둘러싼 외교적 마찰이 핵잠수함 연료 공급과 우라늄 농축 권한 등 핵심 안보 협상을 가로막고 있다는 사실 또한 충격적”이라면서 “총체적 난국에 빠진 외교·안보 라인의 전면 쇄신을 촉구한다”고 밝혔다.

함인경 대변인도 “핵심 정보 공유 축소, 동맹 신뢰 약화, 주요 안보 협상 난항 등 잇따른 현실은 정부의 낙관적 설명과 정면으로 배치된다”면서 “정부는 한미 관계 이상 징후가 이어지는 상황에서도 ‘문제없다’ ‘잘 관리되고 있다’는 말만 반복하고 있다”고 비판했다.

이에 대해 민주당 백승아 원내대변인은 서면 브리핑에서 “국민의힘이 지방선거를 앞두고 외교·안보 문제를 전면에 내세우며 정쟁에 몰두하고 있다”면서 “외교·안보를 선거전략으로 끌어다 쓰는 것은 무책임을 넘어, 국익을 훼손하는 매국 행위”라고 비판했다.

이어 국민의힘 장동혁 대표의 8박10일 간의 미국 방문을 거론하며 “장 대표는 빈손 외교라는 비판을 자초한 것도 모자라 방미 목적이 지방선거에 있다고 밝혔다”며 “외교를 선거 도구로 전락시킨 것 아니냐”고 반문했다.

그러면서 “이러니 국민의힘 후보들조차 장 대표를 외면하고 사퇴 요구까지 제기되는 것”이라며 “민주당은 국익을 훼손하는 외교·안보 정쟁에 단호히 맞서겠으며, 이재명 정부의 실용 외교로 국익과 국민을 지키겠다”고 강조했다.