6타 줄여 중간합계 10언더파 “이번 대회엔 더 집중하겠다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 최찬이 KPGA투어 우리금융 챔피언십(총상금 15억원) 2라운드에 단독 선두로 올라섰다.

최찬은 24일 경기도 파주의 서원밸리 컨트리클럽 밸리·서원코스(파71·7018야드)에서 열린 대회 둘째 날 버디 7개를 쓸어 담고 보기는 하나로 막아 6언더파 65타를 쳤다.

1라운드 4언더파로 공동 2위였던 최찬은 중간 합계 10언더파 132타를 기록, 단독 선두로 올라섰다.

2022년 KPGA 투어에 데뷔한 최찬은 아직 우승은 없이 지난해 11월 투어 챔피언십의 공동 4위가 최고 성적이다.

이날 1번 홀(파4)부터 두 번째 샷을 홀 1ｍ 남짓한 곳에 붙여 버디를 잡아낸 최찬은 전반 3타를 줄였고, 후반에는 13~16번 홀 사이에 버디 3개를 솎아내는 등 3타를 더 줄였다.

최찬은 “경기 전 연습할 때는 샷 감각이 좋지 않았는데, 대회 중에 샷 감각이 돌아와서 그린 공략이 잘 됐다”면서 “핀 위치가 너무 어려워서 공략법을 많이 경기하면서 경기했다. 내리막이나 쇼트 사이드 실수만 하지 않으면 좋겠다는 생각으로 공략했는데 잘 풀렸다”고 말했다.

지난주 개막전인 DB손해보험 프로미 오픈에서 1라운드 공동 선두로 나섰으나 최종 성적은 공동 34위에 그쳤던 그는 “이번 대회엔 더 집중하겠다. 안전하게 하면서도 상황에 따라 공격적인 모습으로 타수를 줄일 기회를 놓치지 않겠다”고 덧붙였다.

신상훈이 한 타 차 2위(9언더파 133타)를 달렸고, 김학형과 정찬민이 공동 3위(7언더파 135타), 디펜딩 챔피언 이태훈(캐나다)은 공동 8위(5언더파 137타)에 이름을 올렸다.

2023년과 2024년 이 대회 우승자인 임성재는 두 타를 줄여 장유빈 등과 공동 24위(2언더파 140타)로 점프했다.

지난 시즌 대상·상금왕 옥태훈은 이날 자신의 16번째 홀인 7번 홀(파5) 티샷 이후 준비한 볼이 소진되면서 실격됐다. 그는 이날 5번 홀(파4)에서는 5타를 잃는 퀸튜플 보기를 기록하기도 했다.