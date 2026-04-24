[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 서울시장은 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 겨냥 “서울시에서는 외유성 출장 의혹이나 기부채납을 둘러싼 논란, 특정 지역 언론사 광고비 편중 집행 등의 문제를 떠올리기 어렵다”고 말했다.

오 시장은 이날 페이스북에 ‘어떤 형태의 부패든 서울에서는 발붙일 수 없게 하겠다’는 글에서 이같이 밝힌 뒤, “이미 그런 일이 발생할 여지를 구조적으로 차단했고, 작은 예외조차 용납하지 않는 시스템이 작동하고 있기 때문”이라고 썼다.

오 시장은 “시장으로 복귀한 이후, 도시경쟁력 회복과 함께 가장 먼저 붙든 과제가 바로 ‘부패와의 전쟁’”이라며 “반부패·청렴 전략회의를 정례화하고, 광역지자체 최초로 전담 조직인 ‘청렴담당관’을 신설했다. 다른 지자체들이 감사실이나 팀 단위에 의존할 때, 서울은 청렴을 ‘독립된 시스템’으로 끌어올렸다”고 했다. 이어 “현장도 달라졌다”며 “찾아가는 청렴 교육을 확대하고, 공무원 노조와 청렴서약식을 진행했다. 청렴지수를 평가해 우수 부서는 표창하고, 그 결과를 기관과 개인 평가에 반영하고 있다”고 썼다.

오 시장은 “성과는 숫자로 확인된다”며 “서울시는 2024년 연말 국민권익위원회가 발표한 종합청렴도 평가에서 전국 1위를 기록했다”고 설명했다. 그러면서 “전임 시장 시절 최하위 등급(5등급·2017년)이던 평가를 단시간에 최고 등급으로 끌어올린 것”이라며 “2025년 조사에서도 청렴노력도 지표에서 1등급을 받았다. 또 같은 해 행정안전부·국민권익위원회가 718개 국내 공공기관을 대상으로 실시한 민원서비스 종합평가에서는 역대 최고점으로 1위에 올랐다”고 썼다.

오 시장은 “지금의 성과에 안주하지 않겠다”며 “서울시 본청을 넘어 25개 자치구까지 청렴의 기준이 한 치의 오차도 없이 작동하도록 시스템을 더욱 정교하게 다듬겠다”고 말했다.