[헤럴드경제=김보영 기자] 걸그룹 블랙핑크 지수의 친언니가 패션 서바이벌 프로그램에 도전한다.

CJ ENM은 24일 tvN 새 예능 ‘킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁’(이하 ‘킬잇’) 참가자들의 활약이 담긴 티저 영상을 공개했다.

‘킬잇’은 CJ ENM이 10년 만에 선보이는 패션 서바이벌 프로그램이다. 패션 브랜드 앰배서더, 모델, 인플루언스 등 출연자 100인이 단 하나의 ‘스타일 아이콘’ 자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼친다.

이 가운데 지수의 친언니이자 인플루언서로 활동 중인 김지윤씨의 출연이 눈길을 끈다. 공개된 티저 참가자 100인의 이미지에서 김지윤씨는 개성 있는 스타일링으로 존재감을 드러냈다.

앞서 김지윤씨는 ENA 셀러 서바이벌 프로그램 ‘슈퍼셀러’에 출연하기도 했다. 당시 그는 대한항공 승무원 출신이라고 밝히며 “통신사 상담원으로도 근무하며 친절 사원 1등을 했다”고 전했다.

또 ‘유명 걸그룹 가족’이라는 부담감에 대해 “친언니가 맞으니까 (부담감은) 없다”며 “이렇게 태어난 건데 어쩔 수 없다. 지수가 (방송 출연을) 그냥 좋아할 것 같다”고 말했다.

한편 ‘킬잇’은 다음달 12일 첫 방송된다.