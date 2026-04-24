[헤럴드경제=소민호 기자] 김이탁 국토교통부 제1차관은 24일 오후 서울 국토발전전시관에서 크리스 터너(Cris Turner) 구글 대외협력(지식·정보 부문) 부사장과 면담을 갖고 AI 공간정보 및 도시·교통 분야 협력방안을 논의했다.

이 자리는 지난 2월 구글에 대한 지도 반출 허가 결정 이후 지도 및 데이터를 기반으로 한국과 구글 간 협력 강화 논의를 위해 구글 측의 요청으로 마련됐다.

김 차관은 이 자리에서 구글이 보유한 기술력과 글로벌 경쟁력을 토대로 한국 기업과 협력하고, AI·모빌리티 등 분야에서 한국의 산업 성장을 지원하는 상생이 실행되기를 기대한다고 밝혔다.

특히 이날 면담 자리에는 공간정보, 도시, 교통을 담당하는 부서에서 참석해 AI 지도 서비스, 공공데이터 기반 모빌리티 최적화 및 교통안전 증진, 스마트도시 인프라 등을 중심으로 협력 가능성을 점검했다.

크리스 터너 부사장은 지난 2월 지도 반출 허가 결정을 계기로 한국과 건설적 협력 기회를 갖게 됐다며 감사를 표하고 구글이 보유한 데이터와 AI 기술, 지도 서비스 등을 기반으로 한국의 스마트 인프라 고도화, 교통 최적화 등에 지속적으로 기여하겠다고 밝혔다.

김 차관은 “이번 면담이 구글과 미래지향적 파트너십을 구축하고 한국 기업의 성장을 견인할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “구글과 국내 산업계가 기술협력, 해외진출 지원, 투자 확대 등 구체적인 상생방안을 조속히 강구해 시행할 수 있도록 지속적인 협력 네트워크를 구축할 것”이라고 강조했다.