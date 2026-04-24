24일 양국 인프라 분야 협력방안에 대해 논의

[헤럴드경제=소민호 기자] 김이탁 국토교통부 1차관은 24일 오후 서울 국토발전전시관에서 에디 바스코로 유도요노(Edhie Baskoro Yudhoyono) 인도네시아 국민평의회(MPR) 부의장과 면담을 갖고 양국 인프라 분야 협력방안을 논의했다.

지난 4월 1일 열린 한-인도네시아 정상회담 이후 인프라 분야에서 한국의 제도와 경험을 공유하고 양국 간 인프라 사업 협력방안을 논의하기 위해 인도네시아 측의 요청으로 마련된 자리다.

면담에서 유도요노 부의장은 한국의 인프라 정책과 경험에 관심을 표명했으며, 이에 김 차관은 한국의 인프라 개발 성과, 투자개발 지원제도, K-City 네트워크 사업 등을 소개했다. 자카르타 경전철 사업과 공적개발원조(ODA)로 진행중인 신수도 스마트시티센터 설립사업 등에 대한 인도네시아 측의 관심과 지원도 요청했다.

김 차관은 “이번 면담을 계기로 인도네시아와 지속가능한 교통 인프라, 스마트시티, 국토교통 ODA 등 인프라 분야 협력체계를 강화하고 양국 간 교류가 더욱 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.