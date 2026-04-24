브랜드 아이코닉 911 루프라인서 영감 최고출력 1156마력 3개 모델 라인업 트림별 1억4690만~1억9100만원부터

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐가 신형 카이엔 쿠페 일렉트릭을 2026 오토 차이나에서 월드 프리미어로 공개했다고 24일 밝혔다.

911의 아이코닉 플라이라인에서 영감을 얻은 루프라인과 함께 우아한 차체비율 및 독보적인 e-퍼포먼스를 결합한 신형 카이엔 쿠페 일렉트릭은 A필러 뒤부터 SUV(스포츠유틸리티차량) 모델과 차별화한 디자인과 쿠페 모델만을 위해 특별 설계된 윈드스크린이 특징이다.

토마스 스톱카 스타일 포르쉐 외관 디자인 총괄은 “완만하게 낮아지는 루프라인이 넓은 차체 숄더 위로 흐르며 카이엔 쿠페 특유의 역동적인 실루엣을 완성한다”며 “차체와 조화를 이루는 어댑티브 리어 스포일러와 매끄럽게 장착된 리어 윈도우, 고광택 블랙 사이드 윈도우 스트립을 통해 신형 카이엔 쿠페 일렉트릭은 현대적이면서도 분명한 정체성을 지닌 진정한 스포츠카”라고 강조했다.

신형 쿠페 모델의 공기저항계수는 0.23(SUV 0.25)으로, 모델에 따라 카이엔 쿠페 일렉트릭의 주행 가능 거리는 SUV 대비 18㎞ 늘어난 최대 669㎞(WLTP 기준)다. 또한, 포르쉐 액티브 에어로다이내믹 시스템은 가변식 냉각 에어 플랩과 어댑티브 리어 스포일러 등을 포함한다.

카이엔 쿠페 일렉트릭은 전장 4985㎜, 전폭 1980㎜(사이드미러 제외)로 SUV 모델과 동일하지만 전고는 24㎜ 낮은 1650㎜다. 스포티한 디자인에도 불구하고, 5341ℓ에서 최대 1347ℓ까지 확장 가능한 적재 공간과 함께 뛰어난 실용성을 제공한다. 90ℓ 용량의 프런트 적재 공간도 추가된다.

뒷좌석은 2인 개별 시트 또는 2+1 구성 중 선택 가능하며 두 가지 방식의 전동 조절 기능을 지원한다. 최대 3.5톤 견인 능력의 토우바도 이용할 수 있다.

카이엔 터보 쿠페 일렉트릭은 857마력의 출력, 오버부스트 시 최고출력 1156마력, 제로백(정지상태에서 시속 100까지 가속하는 데 걸리는 시간)은 2.5초, 최고속도 260㎞/h다. 카이엔 S 쿠페 일렉트릭과 카이엔 쿠페 일렉트릭은 각각 544마력과 408마력의 출력, 오버부스트 시 최고출력 666마력과 442마력을 발휘하며 제로백은 3.8초와 4.8초, 최고속도는 각각 250㎞/h와 230㎞/h다.

카이엔 쿠페 일렉트릭에는 포르쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트 (PASM)가 포함된 어댑티브 에어 서스펜션이 기본 사양으로 탑재된다. 카이엔 S 쿠페 일렉트릭과 카이엔 터보 쿠페 일렉트릭에는 포르쉐 액티브 라이드 서스펜션을 옵션으로 선택할 수 있다. 최대 5도 조향각의 리어 액슬 스티어링은 모든 모델에서 옵션으로 제공된다.

800볼트 기술 덕분에 카이엔 쿠페 일렉트릭은 적합한 DC 급속 충전기를 사용할 경우 최대 390㎾의 충전 성능을 제공하며, 특정 조건에서는 최대 400㎾까지 가능하다.2기본 사양의 온보드 충전기는 최대 11㎾의 AC 충전을 지원하며, 최대 22㎾ 사양은 옵션으로 선택할 수 있다.

카이엔 쿠페 일렉트릭은 SUV 모델과 동일하게 포르쉐 드라이버 익스피리언스 를 적용해 디지털화 및 운전자 중심의 작동 콘셉트를 제공한다. 풀 디지털 계기판, 중앙의 플로우 디스플레이, 옵션 사양의 조수석 디스플레이 및 증강 현실 헤드업 디스플레이를 포함한 넓은 디스플레이 영역이 특징이다.

신형 카이엔 쿠페 일렉트릭은 현재 주문 가능하며, 국내에는 2026년 하반기 출시될 예정이다. 국내 판매 가격은 부가세를 포함해 카이엔 쿠페 일렉트릭 1억4690만원, 카이엔 S 쿠페 일렉트릭 1억6720만원, 카이엔 터보 쿠페 일렉트릭 1억9100만원부터다.