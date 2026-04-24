“물러나는 건 책임 있는 정치인 모습 아냐” “당대표 된 후 지방선거 승리 위해 달려와”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 자신의 거취 논란과 관련해 “상황이 좋지 않다고 당 대표에서 물러나는 것은 책임지는 정치인의 모습이 아니다”라며 사퇴 가능성에 선을 그었다.

장 대표는 24일 페이스북에 “당 대표가 된 이후 지방선거 승리를 위해 달려왔다”며 “최선을 다해 지방선거를 마무리하고, 당당하게 평가받겠다”고 밝혔다.

이번 언급은 최근 당 안팎에서 제기된 리더십 책임론과 거취 압박에 대해 정면 대응에 나선 것으로 풀이된다. 특히 지방선거를 앞둔 상황에서 대표직을 유지하며 선거를 진두지휘하겠다는 의지를 재확인한 것으로 해석된다.

그는 “상황이 좋지 않다고 물러나는 것은 책임 정치가 아니다”라며 “그런 정치는 장동혁의 정치도 아니다”라고 강조했다.

아울러 논란이 된 방미 일정에 대해서도 “성과로 평가받겠다”며 “야당 대표로서 할 수 있는 것, 해야 할 것들을 하기 위해 최선을 다했다”고 설명했다. 이어 “시간이 지나면 성과도 보일 것”이라고 덧붙였다.