“김경수·전재수·송영길 등 지선·재보궐 공천” “李재판 없애려다 보니 범죄 공천 서슴치 않아”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 24일 6·3 지방선거 공천과 관련 “이번 더불어민주당 공천은 그야말로 ‘범죄자 올드보이’들의 귀환”이라고 비판했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “집권여당이 이재명 대통령의 5개 범죄 재판을 없애기 위해 국가권력을 총동원하다보니, 범죄 전력자들에게 권력을 나눠주기 위한 범죄 공천도 서슴지 않고 있다”며 이같이 말했다.

송 원내대표는 “드루킹 댓글 조작 사건으로 지사직을 상실했던 김경수 전 경남지사를 또다시 경남지사(후보)에 공천했고 통일교로부터 까르띠에 시계 등 뇌물을 수수했지만 특검과 합수본의 봐주기 늦장 수사 덕분에 공소시효가 만료된 전재수 의원이 부산시장 후보가 됐다”고 지적했다.

그는 “법리적인 증거능력 문제로 처벌을 피한 전당대회 돈봉투 살포범 송영길 전 대표는 인천 연수갑에 전략공천했고 박연차(전 태광실업) 회장과 정대근(전 농협중앙회) 회장으로부터 도합 9만5000달러를 받은 죄로 당선되자마자 2심에서 유죄 판결을 받고 반년 만에 도지사직을 상실했던 정치자금법 위반범 이광재 전 의원도 전략공천한다고 한다”고 꼬집었다.

이어 “범죄자 올드보이를 마구 귀환시키니 2심까지 유죄 판결을 받은 김용 전 민주연구원 부원장까지도 나도 공천장을 달라고 떼를 쓰고 있는 형국”이라고 비판을 이어갔다.

또 “여기에다 막말과 욕설, 갑질, 폭행 등 각종 논란의 백과사전인 안민석 전 의원이 경기도 좌파 교육감 단일후보가 됐다”면서 “국민주권시대가 아니라 범죄자 주권시대”라고 지적했다.

송 원내대표는 그러면서 “민주당에서는 범죄의 전과는 훈장이고 범죄 수사는 죄악이라는 말인가”라며 “범죄 천국, 준법 지옥의 세상을 만들겠다는 의도가 아니면 무엇인가”라고 맹비난했다.