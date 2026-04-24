32일간 시설 보수 및 점검 완료 VR 슬라이드 이용료 전면 무료화 야외 파도풀 스노우폼 이벤트 도입

[헤럴드경제=김명상 기자] 강원랜드가 운영하는 ‘하이원 워터월드’가 32일간의 시설 보수를 마치고 24일 재개장했다.

하이원 워터월드는 이번 재개장을 맞아 주요 시설 보수와 안전 점검을 중점적으로 진행했다고 밝혔다. 지난달 23일부터 휴장에 들어간 워터월드는 포세이돈존 노후 시설을 포함한 주요 시설물 보수를 완료하고 안전사고 예방 기반을 정비했다. 이와 함께 사북119안전센터와 화재 대응 민관 합동훈련을 실시해 비상 대응 체계를 점검했다.

서비스 개선도 병행됐다. 야외 파도풀과 엑스리버에서는 ‘스노우폼’ 이벤트를 새롭게 도입하고, 기존 1회 2500원이던 VR 슬라이드 이용료를 전면 무료로 전환했다.

지역 연계 프로그램도 운영한다. 강원랜드는 지역 어린이를 대상으로 생존 수영과 응급처치 교육을 실시해 물놀이 안전 교육을 강화할 계획이다.

워터월드는 개장 이후 실내 패밀리존과 야외 노천 스파를 시작으로 운영을 확대하고, 실외 아일랜드존과 포세이돈존을 순차적으로 개방할 예정이다. VR 스노클링, 버블 폼 이벤트, 워터쿨러, 안개분수 등 체험 콘텐츠도 운영한다.

홍성욱 강원랜드 레저영업실장은 “올해 하이원 워터월드는 고객 경험과 안전을 최우선으로 고려해 전반적인 운영을 개선했다”며 “가족 단위 고객은 물론 사계절 방문객 모두가 만족할 수 있는 복합 레저 공간으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.