보유 상품 한눈에 확인 등 상반기 중 추가 개편 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 KB스타뱅킹 내 퇴직연금 비대면 상품거래 서비스를 고객 중심으로 개편했다고 24일 밝혔다.

고객은 보유 상품을 한눈에 확인하고 추가 매수와 매도까지 한 번에 처리할 수 있다. 펀드 평가·컨설팅 전문기업 KG제로인과의 연계를 통해 상장지수펀드(ETF) 실시간 시세 조회 기능도 제공한다.

거래 단계 안내 기능도 개선했다. 상품 매수·매도 과정이 단계별로 제공돼 현재 진행 상황을 파악할 수 있으며 계좌별 특성에 맞춘 ‘한 줄 알림’을 통해 필요한 정보를 간편하게 받아볼 수 있다.

또한 ETF 등 투자상품 거래 환경을 개선해 보유 자산 현황을 빠르게 파악하고 투자의사 결정을 신속하고 효율적으로 수행할 수 있도록 했다.

국민은행은 상반기 중 추가 개편을 통해 맞춤형 자산관리 기능을 강화하고 비대면 투자 편의성을 지속 높여나갈 계획이다.

국민은행 관계자는 “고객이 보다 간편하고 직관적으로 연금 자산을 관리할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 고객의 든든한 자산관리 파트너로서 편리하고 신뢰할 수 있는 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.