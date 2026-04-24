조선 후기 호남 대표 관영 누각 판소리·소설 춘향전의 주 배경 정원 유적과 어우러진 예술 가치

[헤럴드경제=김명상 기자] 국가유산청은 ‘남원 광한루’를 국가지정문화유산 국보로 24일 지정 예고했다.

남원 광한루는 조선 후기 호남을 대표하는 관영 누각으로, ‘호남제일루’로 불린다. 기원은 황희가 남원 유배 시 세운 광통루로, 이후 관리들의 연회와 시회 공간으로 활용됐다. 주변 호수와 3개의 섬(봉래·방장·영주), 오작교는 정철과 장의국에 의해 조성됐다.

광한루는 1597년 정유재란으로 소실된 뒤 1626년 신감이 현재 규모로 중건했으며 이후 여러 차례 보수를 거쳤다. 상량문과 기문, 읍지, 근현대 신문기사 등 기록이 명확해 약 400년간 형태를 유지해온 점이 확인된다. 지역 공동체의 참여 속에 유지된 건축물이라는 점도 특징이다.

이 누각은 단순 휴식 공간을 넘어 관리와 선비들이 교류하며 시문을 창작하던 장소였다. 판소리와 소설 ‘춘향전’의 배경으로 활용된 문화유산이라는 점에서 문화사적 의미가 크다.

건축 구조는 본루, 익루, 월랑으로 구성된 대형 누각이다. 본루는 정면 5칸, 측면 4칸의 팔작지붕 형태로, 공간 활용을 위해 3개의 보를 중첩한 가구 구조를 사용했다. 익공계 공포에는 용과 거북 등의 조각이 배치됐다.

익루는 온돌방을 갖춘 정면 3칸 규모이며, 1881년 건립된 월랑은 본루의 기울어짐 방지와 계단 역할을 겸한다.

광한루는 조선 후기 목조건축의 장식성과 실용성이 결합된 사례로, 광한루원 정원 유적과 함께 경관적 가치도 갖는 것으로 평가된다.

국가유산청은 “이번 국보 지정 예고를 계기로 체계적인 보존·관리를 위해 지자체와 협력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.