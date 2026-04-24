“팩트발굴이 아니라 엄청난 조작한 것” “있지도 않은 ‘그 분’ 창조해 지난 대선 낙선시켜”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 2023년 한국신문상을 수상한 대장동 개발의혹 보도를 두고 “사실은 엄청난 조작을 한 것”이라며 “이제라도 수상을 취소·반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않나”라고 비판했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 2023년 한국신문상에 동아일보가 보도한 ‘대장동 개발 및 불법 선거자금 수수 의혹 보도’가 뉴스취재보도 부문 수상작으로 선정됐다는 내용의 기사를 공유하고 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이를 두고 “한국신문상 심사위원회는 ‘대장동 이슈 보도에서 지속적으로 파괴력 있는 팩트를 발굴했다’며 수상 사유를 밝혔다고 한다. 그러나 사실은 팩트발굴이 아니라 엄청난 조작을 한 것”이라고 했다.

이어 이 대통령은 “대장동 녹취록에 있지도 않은 ‘그 분’ 이재명을 창조해 보도함으로써 지난 대선에서 민주당 대선후보를 낙선시키고 대한민국 역사를 바꿨다”며 “이로 인해 나라는 후퇴하고 국민들은 엄청난 고통을 겪었고 지금도 그 후과는 계속되고 있다”고 지적했다.

그러면서 이 대통령은 “이제라도 수상을 취소 반납하고 사과 및 보도 정정하는 게 마땅하지 않을까”라며 “다시는 권력기관과 언론에 의한 대선조작으로 역사를 바꾸는 일이 있어서는 안되기 때문”이라고 했다.