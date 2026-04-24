李 ‘SNS 정치’ 대응하듯 張도 연일 공세 “정동영 통일장관 해임건의안 제출 추진” 입지 좁아지자 안보 이슈로 지지층 결집

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 방미 일정을 마치고 돌아온 뒤 이재명 정부를 겨냥한 외교·안보 공세 수위를 끌어올리고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 보수 지지층 결집을 노린 행보로 풀이된다.

장 대표는 24일 국회에서 기자간담회를 열고 ‘정동영 통일부 장관의 민감 정보 유출’과 관련 “전날 제임스 헬러 주한미국대사 대리를 만나 미국 측 분위기를 다시 한번 확인했다”며 “미국은 이번 사안을 매우 엄중하게 바라보고 있고, 당장 동맹의 신뢰 척도라고 할 수 있는 정보공유가 끊겼다”고 밝혔다.

장 대표는 전날 주한미국대사관을 찾아 헬러 대사대리와 면담을 갖고 방미 성과를 공유하며 한미동맹 강화 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 장 대표는 앞서 국회 외교통일위원회·국방위원회·정보위원회 상임위원장과 긴급 비공개 간담회를 갖기도 했다. 이후 기자들과 만나 “정 장관을 즉각 해임해야 한다”며 “당 차원에서 해임건의안 제출을 추진하기로 했다”고 말했다.

장 대표는 이재명 대통령의 ‘SNS 정치’에 대응하듯 연일 페이스북을 통해 이재명 정부의 외교·안보 문제를 고강도로 비판하고 있다. 전날에는 “이재명 정권은 간첩을 못 잡는 것이 아니라 안 잡는 것”이라며 “미국 싱크탱크 헤리티지재단 역시 이재명 정부가 법안 폐지를 통해 간첩 활동 환경을 조성했다고 보고 있다”고 적었다.

이에 앞서 “방미 기간 내내 미국 인사들이 ‘왜 한국 정부는 동맹국인 미국 기업을 차별하고 중국 기업과 밀착하느냐’고 우려했다”며 “앞에서는 ‘땡큐’, 뒤에서는 ‘셰셰’ 하는 식으로는 경제와 안보 모두 위기를 맞을 것”이라고 비판했다.

정치권 안팎에선 입지가 좁아진 장 대표가 되레 방미 이후 안보 이슈를 전면에 내세워 보수 지지층을 결집하려는 포석이라는 해석이 나온다. 당 관계자는 “미국에 다녀온 후 성과를 보여야하지 않겠느냐”며 “당분간 이 이슈를 건드릴 것”이라고 말했다.