내외부에 ‘익스클루시브’ 디자인 적용 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템 티앱 오토 등 韓 고객 선호 옵션 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 비즈니스 세단 ‘메르세데스-벤츠 E-클래스’의 신규 트림인 ‘E 200 익스클루시브’를 출시했다고 24일 밝혔다.

‘E 200 익스클루시브’는 기존 라인업에서 ‘E 200 아방가르드’를 대체하는 모델이다. 이를 통해 E-클래스 엔트리급 라인업은 ▷E 200 익스클루시브 ▷E 200 AMG 라인 두 가지로 운영되며, 현재 기준 ▷E 220 d 4MATIC 익스클루시브 ▷E 300 4MATIC 익스클루시브 ▷E 300 4MATIC AMG 라인 ▷E 350 e 4MATIC 익스클루시브 ▷E 450 4MATIC AMG 라인 ▷E 450 4MATIC 익스클루시브를 포함 E-클래스는 총 8가지 트림이 제공된다.

‘E 200 익스클루시브’는 차량 내외부에 고급스러운 느낌을 강조한 ‘익스클루시브’ 디자인을 적용한 점이 가장 큰 특징이다. 라디에이터 그릴의 3개 수평 트윈 루브르와 보닛 위 수직형 엠블럼이 우아한 외관을 완성한다. 아울러 블랙 루프라이너와 18인치 5트윈 스포크 알로이 휠을 더해 모던한 이미지를 부각했다. 차량 내부에는 통카 브라운 및 블랙 컬러의 시트를 적용했다.

차량은 4기통 가솔린 엔진을 장착해 최대 출력 204마력, 최대 토크 32.6㎏f.m을 제공한다. 여기에 48V 마일드 하이브리드 시스템을 탑재, 2세대 통합 스타터 제너레이터를 통해 엔진에 추가적인 전기를 공급해 가속 시 최대 17㎾의 힘을 추가 제공하며, 신속하고 부드러운 엔진 시동을 돕는다. 또한, 차량은 저공해차량 2종 인증을 획득해 혼잡 통행료 및 공영주차장 주차요금 감면 등의 혜택을 받을 수 있다.

또한, 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템에 맞춤 설계된 ▷‘티맵 오토’가 적용됐으며 이와 연동된 ▷헤드업 디스플레이 및 ▷MBUX 증강 현실 내비게이션 등을 이용할 수 있다.

‘E 200 익스클루시브’의 가격은 7660만원(부가세 포함 및 개소세 인하분 반영)이다.

한편, 벤츠 E-클래스는 75년 이상의 역사를 통해 비즈니스 세단 세그먼트에서 독보적인 위치를 구축한 모델이다. 특히 국내 시장에서는 2014년부터 2024년까지 11년 연속 수입차 베스트셀링 모델에 오르고, 2025년에는 수입차 내연기관 모델 중 판매 1위를 기록했다.