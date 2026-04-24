[헤럴드경제=최원혁 기자] 지인 관계인 60대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 50대 남성이 구속됐다.

23일 마산동부경찰서는 살인 혐의로 50대 A씨를 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난 21일 경남 창원시 마산회원구 석전동에 있는 자택에서 함께 술을 마시던 지인 60대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A씨 이날 오후 1시25분께 119에 “손가락이 칼에 베였다”고 신고했다. 현장에 출동한 구급대가 주택 거실에서 심정지 상태로 쓰러져 있는 B씨를 발견했다. B씨는 병원으로 옮겼지만 사망했다.

경찰은 119의 공동 대응 요청을 받고 출동해 A씨를 현장에서 체포했다. 당시 A씨는 만취 상태였다. 현장에는 범행에 사용된 흉기도 발견됐다.

A씨와 B씨는 과거 병원에 입원하면서 알게 된 지인 사이인 것으로 파악됐다. A씨는 경찰 조사에서 “아무런 기억이 나지 않는다”고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 범행 동기 등을 조사한 뒤 A씨를 검찰에 송치할 예정이다.