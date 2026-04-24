조승래 민주당 사무총장 인터뷰 재보선 승리 위해 전략공천 원칙 전략 경선?…전략적 검토가 효율적 국힘 공천은 ‘윤석열 키즈’ 복제 범여권 단일화보단 인재 배치 우선

[헤럴드경제=김해솔·주소현 기자] 조승래 더불어민주당 사무총장은 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 공천과 관련해 “지방선거, 그리고 다른 지역의 (재보궐)선거와 시너지를 낼 수 있는 후보를 찾기 위해 고민하고 있다”고 밝혔다.

조 사무총장은 23일 국회에서 가진 헤럴드경제와 인터뷰에서 “재보선 (공천 기준)은 정청래 대표도 얘기했지만 ‘국민 눈높이’와 ‘승리’”라며 이같이 말했다.

조 사무총장은 민주당 공천관리위원회 부위원장으로서 6·3 지방선거와 재보궐선거 공천을 총괄하고 있다.

그는 “하나의 선거구가 독립적으로 존재하는 것 같지만 다 연결돼 있다”며 “그 선거구 공천을 어떻게 하느냐가 다른 재보선, 그리고 지방선거에 영향을 주게 되니 그런 것들을 다 종합적으로 고려해야 한다”고 강조했다.

민주당의 이번 재보궐선거 공천은 전략 공천이 원칙이다. 민주당은 전날 이재명 대통령 지역구였던 인천 계양을에 김남준 전 청와대 대변인, 박찬대 의원의 인천시장 출마로 공석이 된 연수갑에는 송영길 전 대표를 전략 공천했다.

다만 일각에서는 ‘전략 경선’을 진행해야 한다는 주장도 나온다. 당내 유력 인사들이 줄줄이 출마를 선언하거나 출마가 예상되는 경기 안산갑 등이 대표적이다.

이에 조 사무총장은 “시간상으로도 그렇고 경선 절차를 거치는 것보다는 전략적인 검토와 고민을 통해 결정하는 것이 좋은 결정을 내릴 수 있는 가능성이 더 높다”며 경선 가능성을 일축했다. 아래는 인터뷰 전문.

-양당의 지방선거 공천이 마무리되거나 마무리 돼가는 시점이다. 자평을 해본다면.

▶당 현역 광역단체장 다섯 분이 다 교체됐다. 물론 그분들도 아주 훌륭하게 일을 잘하셨지만 더 좋은 후보로, 꼭 이길 수 있는 후보로 선택한 결과라고 이해한다. 그렇게 해서 구성된 16명의 광역단체장 후보를 보면 국무총리까지 역임했던 김부겸 대구시장 후보부터 가장 기초 단위에서 모범을 보이고 신망을 쌓아온 구청장 출신 정원오 서울시장 후보, 그리고 윤석열 정부와 함께했지만 윤석열 정부의 문제점을 지적하며 우리 당과 함께하고 있는 신용한 충북지사 후보라든지 김상욱 울산시장 후보라든지 이런 분들이 광역단체장 후보군으로 돼 있다.

-국민의힘은 현역 광역단체장들의 재도전이 많다.

▶그 사람들이 어떤 사람들인가. 윤석열과 함께 등장한 ‘윤석열 키즈’들이다. 윤석열 키즈를 그대로 공천한 것이다. 그러니 무슨 쇄신이 있을 수 있나. 과거 본인들이 집권하고 지방정부를 운영했던 것에 대한 반성이 하나도 없는 것이다.

-지방선거 출마자 중 주목할 만한 청년·여성 후보가 있을까?

▶이동현 서울 중구청장 후보가 91년생이다. 단체장의 경우 보통 청년들은 우리가 좀 배려해야 후보가 될 수 있는데 이렇게 그 지역의 쟁쟁한 선배들을 다 경선에서 물리치고 후보가 된 사례는 드물다. 그 정도로 당원과 시민들에게 인정받는 분이라고 생각한다. 그리고 부산 같은 경우 구청장 16곳 중 6곳에서 여성 후보가 됐다. 잘 안 보이지만 많은 여성·청년 후보들이 각 지역에서 당내 경선에 도전했고, 승리해 후보가 된 분도 많이 있다.

-국회의원 재보궐선거에서 주안점을 두는 부분은?

▶재보선 공천 기준은 정청래 대표도 얘기했지만 ‘국민 눈높이’와 ‘승리’다. 하나의 선거구가 독립적으로 존재하는 것 같지만 다 연결돼 있다. 그 선거구 공천을 어떻게 하느냐가 다른 재보선에, 그리고 지방선거에 영향을 주게 되니 그런 것들을 다 종합적으로 고려해야 한다. 지방선거, 그리고 다른 지역의 (재보궐)선거와 시너지를 낼 수 있는 후보를 찾기 위해 고민하고 있다.

-‘전략 경선’이라는 말이 성립할 수 있는 말인가. 경기 안산갑 같은 곳을 놓고 전략 경선을 해야 한다는 말이 나온다.

▶원론적으로야 경선까지 포함하는 것이지만 그럴 수 있는 상황은 아닌 것 같고, 이번에는 경선은 좀 어렵지 않나 싶다. 시간상으로도 그렇고 경선이라는 절차를 거치는 것보다는 전략적인 검토와 고민을 통해 결정하는 것이 좋은 결정을 내릴 수 있는 가능성이 더 높다.

-조국 조국혁신당 대표 등이 출마를 선언한 경기 평택을 등에서의 단일화 계획은 있나?

▶후보를 내는 데 집중하는 단계에서 단일화 같은 얘기를 할 필요가 있을까. 지금 단일화는 생각하고 있지 않다. 좋은 후보를 찾아 배치하는 데 집중하고 있다.

-전북지사 경선 과정 문제로 단식 중이던 안호영 의원이 건강 문제로 단식을 끝냈다. 정청래 대표가 한번 들여다봤어야 하는 것 아닌가.

▶인지상정으로 그렇게 하는 것이 필요하다는 것은 충분히 할 수 있는 얘기라고 본다. 다만 실제로 당 차원에서 안 의원 단식의 이유를 해소하기 위해 노력하지 않은 것이 아니다. 예를 들면 안 의원이 얘기했던 청년 4명에 대한 조사라든지 재감찰, 이런 것들에 대해 정 대표가 충분히 수용해 지시를 했다. 그것에 대해 윤리감찰단이 계속 감사를 진행했던 것이다.

-안 의원에게 퇴로를 마련해줬으면 좋았겠다는 생각도 든다.

▶조사 결과 처음에 내렸던 결론과 크게 다르지 않기 때문에, (이원택 의원의) 전북지사 후보 자격에 문제가 생길 수 있는 상황은 아니라고 판단했던 것이다. 그럼 더 이상 할 수 있는 것이 없지 않나. 안 의원이 빨리 회복했으면 좋겠고, 안 의원에 대한 위로라든지 격려라든지, 그런 것을 정 대표가 적절하게 하게 될 것이다.

-이번 지방선거 및 재보궐선거 목표치가 있나?

▶숫자는 얘기하지 않겠다. 하나라도 더 이기는 것이 목표다. 재보선도 마찬가지로 좋은 후보를 내 이기는 것이 목표다.