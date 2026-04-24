이온헬스와 MOU 체결, 건강 데이터 기반 뷰티 큐레이션 모델 공동 구축 5000여개 고객사 축적 데이터 활용…초개인화 뷰티·웰니스 설루션 고도화 피부 상태와 생체 신호 실시간 분석해 유효성분·제품 추천 서비스 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코스맥스가 미국 인공지능(AI) 헬스케어 기업 이온헬스와 손잡고 개인 건강 맞춤형 화장품 큐레이션 모델 개발에 나선다.

코스맥스는 지난 22일 경기 성남시 본사에서 이온헬스와 개인 맞춤형 뷰티 및 웰니스 설루션 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협력은 디지털 AI 기술과 실제 화장품 제품을 결합하는 데 초점이 맞춰졌다. 미국 보스턴에 기반을 둔 이온헬스는 MIT 출신 연구진이 설립한 헬스케어 스타트업으로, 웨어러블 기기 등을 통해 수집한 생체 신호와 활동 데이터를 분석해 개인화된 건강 정보를 제공하는 플랫폼을 운영하고 있다.

양사는 이온헬스의 데이터 분석 역량에 코스맥스의 화장품 제조 노하우를 접목한다는 전략이다. 사용자가 촬영한 피부 사진과 웨어러블 기기로 수집된 건강 데이터를 AI가 실시간으로 분석해 개인 피부 상태와 건강 상태에 맞는 유효성분을 도출하고, 이를 토대로 최적의 화장품을 추천하는 서비스를 선보일 계획이다.

코스맥스는 제안 정확도를 높이기 위해 전 세계 5000여개 고객사와 협업하며 축적한 제품 및 소비자 데이터를 활용할 방침이다. 이를 통해 초개인화 뷰티와 웰니스 설루션의 완성도를 높이겠다는 구상이다.

박천호 코스맥스비티아이 R&I유닛 연구원장은 “미래 화장품 시장의 핵심은 개인의 라이프스타일과 건강 정보를 정밀하게 반영하는 것”이라며 “코스맥스의 연구 역량과 이온헬스의 데이터 기술을 결합해 전 세계 소비자에게 새로운 초개인화 뷰티 경험을 제공하겠다”고 말했다.

정기연 이온헬스 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 “진정한 아름다움은 개인의 건강 상태와 제품이 유기적으로 상호작용할 때 완성된다”며 “이번 협력은 데이터와 AI가 일상적 뷰티 경험을 한 단계 끌어올리고 장기적 웰빙에 기여하는 출발점이 될 것”이라고 말했다.