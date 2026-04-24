2024년에 이어 두 번째 레드닷 어워드 본상 차세대 초고속 충전 플랫폼으로 글로벌 시장 공략

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 기업 채비가 세계적 권위의 디자인 공모전 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 초고속 충전 플랫폼 ‘CHAEVI MCS’로 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 24일 밝혔다. 이로써 지난 2월 ‘iF 디자인 어워드 2026’ 수상에 이어 세계 3대 디자인상 가운데 두 곳에서 연이어 수상 명단에 이름을 올렸다.

1955년 독일에서 시작된 레드닷 디자인 어워드는 iF 디자인 어워드, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히며, 기능성·심미성·사용 편의성·지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다. 채비는 2024년 ‘채비 메가스테이션’으로 레드닷 본상을 수상한 데 이어 올해 동일 어워드에서 두 번째 수상을 기록했다.

이번 수상작 ‘CHAEVI MCS’는 앞서 CES 2026에서 글로벌 전기차 충전 업계 가운데 유일하게 ‘Vehicle Tech & Advanced Mobility’와 ‘Artificial Intelligence(AI)’ 두 부문 혁신상을 동시에 수상하며 2관왕에 오른 바 있다.

‘CHAEVI MCS’는 1MW와 2MW 두 가지 사양으로 구성된 초급속 충전 플랫폼으로, 최대 높이 2000㎜의 슬림한 설계와 모듈형 ‘파워 스택’ 구조를 적용해 캐비닛을 유연하게 확장할 수 있다. 스테인리스 소재로 내구성과 고급감을 확보했으며, SOC LED, 8인치 LCD 디스플레이, RFID 카드 리더, CCS/NACS 커넥터, 비상정지 버튼 등 주요 사용자 편의 요소를 통합 구성했다.

미니멀하면서도 균형감 있는 디자인으로 물류 거점부터 도심 휴게 공간까지 다양한 환경에 자연스럽게 어우러지며, 에너지 흐름을 직관적으로 시각화한 점도 특징이다. 5분 이내 완전 충전을 목표로 개발된 기술이 적용됐다.

최영훈 채비대표는 “동일한 제품으로 세계적인 디자인 어워드를 연이어 수상한 것은 충전 기술과 디자인을 하나의 통합된 가치로 설계해 온 채비의 철학이 글로벌 시장에서 인정받은 결과”라며 “단순한 기능 구현을 넘어 사용자 경험 전반을 고려한 설계가 채비 경쟁력의 핵심인 만큼 앞으로도 기술·디자인·서비스가 유기적으로 결합된 새로운 충전 경험을 지속적으로 제시하겠다”고 말했다.