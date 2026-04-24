조아라 대구고검 차장검사 71억, 안성희 대검찰청 공판송무부장 66억 신고 퇴직자 중 이미현 전 감사원 감사위원, 104억으로 최고액

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부공직자윤리위원회는 24일 홍익표 청와대 정무수석을 비롯해 올해 1월 2일부터 2월 1일까지 취임, 승진, 퇴임 등 신분 변동이 있는 고위공직자 92명의 재산을 공개했다.

이번 공개 대상 공직자 가운데 상위 1∼3위는 모두 검사가 차지했다.

이정렬 전주지검 검사장이 서초구 반포동 아파트와 원지동의 토지, 20억여원 규모 예금을 포함해 총 87억7300만원을 신고했다.

조아라 대구고검 차장검사가 서초구 방배동 아파트(20억원)와 44억7800만원 상당의 예금 등 70억9500만원을 신고해 뒤를 이었다.

3위는 안성희 대검찰청 공판송무부장으로, 배우자 명의로 된 화성시·성남시 아파트와 본인 명의 강남구 대치동 아파트 전세권 등 48억9400만원 상당 부동산과 채권 24억500만원 등 전체 66억4200만원을 신고했다.

홍익표 정무수석은 서울 성동구 아파트와 경기도 안양시 아파트 전세권 등 29억3000만원 규모 부동산과 예금 7억5200만원, 배우자 소유 비상장 주식인 ㈜예인건축연구소 1만주(33억2200만원) 등 60억7800만원을 보유했다.

이밖에 최승필 감사원 감사위원이 30억9400만원, 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장이 12억4700만원을 신고했다.

퇴직자 가운데는 이미현 전 감사원 감사위원의 재산이 가장 많았다.

이 전 감사위원은 지난 신고보다 7억600만원 증가한 104억6300만원을 신고했다. 증가분은 대부분 토지 상속지분 확정과 건물 평가액 증가, 급여 저축 등에 따른 것이었다.

이어 김병욱 전 청와대 정무비서관이 6억800만원 감소한 75억5800만원을, 윤상흠 전 한국디자인진흥원 원장이 지난 신고보다 소폭 감소한 66억7900만원을 보유했다고 신고했다.