중동 리스크에 곡물·운임 상승 압박…사료가격 인상 요인 확대

군산항 점검·업계 간담회…원료 다변화·신속 집행 추진

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 정세 불안으로 사료 원료 수급 부담이 커지자 정부가 현장 점검에 나섰다.

농림축산식품부는 박정훈 식량정책실장이 24일 전북 군산항과 사료공장을 방문해 사료가격 상승 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 점검은 국제 곡물가격 상승과 해상운임 증가, 환율 변동 등으로 사료가격 인상 압력이 커진 데 따른 것이다.

박 실장은 곡물 하역업체와 사료 제조업체를 찾아 원료 도입과 재고 상황, 생산 운영 실태를 확인하고 업계 관계자들과 간담회를 열어 현장 애로를 청취했다.

정부는 축산농가 부담 완화를 위해 추가경정예산을 통해 총 1150억원을 투입한다. 농가 사료구매자금 650억원, 사료업체 원료구매자금 500억원이 각각 반영됐다.

농식품부는 정책자금이 현장에서 신속히 집행될 수 있도록 관리 체계를 강화하고, 지원 효과가 빠르게 나타나도록 할 계획이다.

아울러 원료 수입국 다변화와 국산 원료 활용 확대, 생산 공정 개선 등을 통해 사료가격 상승 요인을 줄인다는 방침이다.

박정훈 식량정책실장은 “사료가격 안정과 축산농가 부담 완화를 위해 정부와 업계가 함께 대응해야 한다”며 “정책자금 집행을 포함한 지원을 적극 추진하겠다”고 말했다.