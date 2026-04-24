증시 호황에 브로커리지 수익 급증 전 사업 고른 성장…사상 최대 실적

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 주식 시장이 활황을 나타내면서 NH투자증권이 1분기 역대 최대 분기 실적 기록을 경신했다.

24일 금융투자업계 따르면 NH투자증권은 1분기 8조8976억원의 매출을 기록했다고 23일 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교해 88.8% 증가했다. 영업이익과 당기순이익도 각각 6367억원, 4757억원을 기록하며 나란히 사상 최대 분기 실적을 달성했다.

특히 1분기 당기순이익은 사상 처음 연간 1조원을 넘은 지난해(1조315억원)의 46%에 달했다. 한 분기 만에 지난해 순이익의 약 절반을 벌어들인 셈이다.

1분기 실적을 세부적으로 살펴보면 브로커리지(매매중개) 수수료 수지는 3495억원, 국내 주식 수수료 수익은 3097억원을 기록했다. 시장점유율(M/S)은 10.7%로 전 분기와 비교해 0.5%포인트 상승했다.

금융상품판매 수수료 수익은 491억원, 투자은행(IB) 부문 수수료 수익은 972억원을 기록했다. 운용 투자 손익 및 관련 이자 수지는 4242억원을 나타냈다.

고액자산가(HNW) 고객 수는 1억원 이상 35만8000만명, 10억원 이상 2만4000명으로 전 분기와 비교해 각각 15.2%와 13.6% 증가했다.

윤병운 NH투자증권 대표는 “사상 최대 분기 실적은 전 사업부가 고르게 성장한 결과로 취임 이후 추진해 온 수익 다각화와 고객 기반 강화 전략이 본격적으로 성과로 연결된 데 따른 것”이라며 “종합투자계좌(IMA)를 새로운 핵심 동력으로 키우는 한편 생산적 금융 실현을 통해 자본시장이 실물경제 성장에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.