나프타 수급 불안에 PE·PP 원료 흔들…식품 포장재 공급 우려

가수요 차단·재고 점검…정부, 공급망 안정 관리 강화

[헤럴드경제=김선국 기자] 중동 정세 불안으로 석유화학 원료 수급에 차질 우려가 커지자, 정부가 식품 포장재 공급 상황 점검에 나섰다.

농림축산식품부는 산업통상자원부, 식품의약품안전처와 충남 아산 소재 포장재 제조업체를 방문해 식품·외식 포장재 수급 상황을 점검했다고 24일 밝혔다.

이번 점검은 중동 지역 정세 불안으로 나프타 공급 불확실성이 커진 데 따른 선제 대응 차원에서 진행됐다.

최근 중동 사태로 석유화학 원료 수급 차질 가능성이 제기되면서, 폴리에틸렌(PE)·폴리프로필렌(PP) 등 소재 의존도가 높은 포장재 업계의 공급 불안 우려가 커지고 있다.

특히 원료 가격 상승을 예상한 가수요가 발생할 경우 시장 왜곡으로 이어질 수 있다는 점도 주요 리스크로 지목된다.

정부는 포장재 원료와 완제품 재고 수준, 생산·공급 동향, 향후 수급 전망 등을 중점적으로 점검했다.

현장에서는 필름 원단 등 기초 원료 확보 어려움과 다층 포장 구조에 따른 생산 제약, 수입 원료 의존도에 따른 불확실성 등이 업계 애로로 제시됐다.

농식품부는 가수요 등 시장 교란 요인을 선제적으로 차단하고, 포장재 공급 체계를 안정적으로 관리한다는 방침이다.

김정욱 농림축산식품부 농산업혁신정책실장은 “포장재는 식품 산업 전반을 지탱하는 핵심 요소”라며 “공급망 안정에 만전을 기하겠다”고 말했다.