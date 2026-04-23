[헤럴드경제=장연주 기자] 스타 셰프 안성재가 운영하는 파인다이닝 ‘모수 서울’에서 고가의 빈티지 와인이 바뀌어 제공됐다는 글이 온라인에 퍼져 논란이 일고 있다.

지난 21일 네이버 카페에는 “모수 서울에서 와인 빈티지 바꿔치기를 당했다”는 주장의 글이 올라왔다.

최근 모수 서울을 방문한 A씨는 ‘모수에서 샤또 레오빌 바르똥 빈티지 바꿔치기 당했다’라는 제목의 글에서 와인 페어링 과정에서 주문한 와인과 다른 빈티지가 제공됐다고 주장했다.

지인들과 함께 지난 18일 저녁 모수를 찾은 A씨는 애초 80만원 상당 2000년 빈티지 와인이 한우 요리와 함께 제공될 예정이었으나 담당 소믈리에가 10만원 더 저렴한 2005년 빈티지 와인으로 잘못 서빙했다고 주장했다.

그는 또 소믈리에가 2005년산 제품을 제공하고도 2000년산 제품을 서빙한 척했다고도 밝혔다

A씨는 “생일기념으로 방문해 샤또 레오빌 바르통을 주문했는데, 담당 소믈리에는 2005년 제품을 가져왔으나 실제 리스트에는 2000년 빈티지가 포함돼 있었다”고 설명했다.

A씨는 와인의 맛과 향이 평소 경험과 다르다는 점을 이상하게 여겨 확인에 나섰다고 한다.

빈티지 확인을 요청하자 소믈리에는 “2000년 바틀이 1층에 있었다”고 말을 바꿨다는 게 A씨의 주장이다.

그는 “서빙 이후 와인 사진 촬영을 요청하자 그제야 소믈리에가 2000년 빈티지 병을 가져와 놓아주더라”라며 “처음부터 잘못된 와인인 걸 알고 있었던 것 아니냐”고 의문을 제기했다.

두 빈티지의 가격 차이는 약 10만원이었다고 A씨는 밝혔다.

결국 주문한 2000년산 와인 대신 더 저렴한 2005년산이 제공됐고, 소믈리에가 처음부터 이를 알고 있었을 가능성이 있음에도 아무런 사과도 없이 넘어가려 했다는 것이 그의 주장이다.

A씨는 “미슐랭 투스타 레스토랑에서 벌어진 실수라는 점도 의문이지만, 어떠한 사과도 없이 ‘맛보게 해드리겠다’는 식의 대응 역시 매우 아쉬운 부분”이라고 주장했다.

이 같은 사연에 네티즌들은 “실수를 인지했으면 사과가 먼저일텐데”, “모수 디너 1인 42만원인데 가격 값 못한다”, “안성재 셰프 실망이다” 등의 반응을 보였다.

이와 관련해 모수 측은 별도 입장을 밝히지 않은 상태다.