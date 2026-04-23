대만 AI 인프라 소프트웨어 기업 인피니틱스(INFINITIX)가 한국 법인을 설립하고 아시아태평양 시장 확대에 나선다. 회사는 국내 AI 수요 증가와 컴퓨팅 효율화 니즈에 대응하기 위해 현지 사업 기반을 강화한다는 전략이다.

인피니틱스는 오는 5월 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘AI EXPO KOREA 2026’에 참가해 AI 인프라 운영 효율화를 위한 핵심 솔루션을 공개할 예정이다.

이번 전시에서 선보이는 ‘AI-Stack’은 기업의 GPU 자원 활용도를 높이고, 분산된 컴퓨팅 환경을 통합 관리할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 이기종 리소스를 하나의 컴퓨팅 풀로 통합하고, CTAs(Core Type Aware Scheduler) 기반 스케줄링을 통해 자원 배분을 최적화하는 것이 특징이다.

특히 GPU 분할과 멀티노드 분산 처리 기능을 통해 유연한 자원 운영이 가능하며, GPU 활용률을 기존 대비 크게 향상시킬 수 있다는 설명이다. NVIDIA, AMD, NPU 등 다양한 환경을 동시에 지원해 AI 모델 개발과 학습, 배포 전 과정을 효율적으로 수행할 수 있도록 한다.

CTAs 기술은 서로 다른 연산 자원을 구분해 워크로드에 맞게 배치함으로써 단일 GPU 내 병렬 처리 효율을 높이고, 전체 인프라 운영 효율 개선에 기여한다.

함께 공개되는 ‘ixCSP’는 AI-Stack 기반의 AI 클라우드 서비스 플랫폼으로, 기업이 GPU-as-a-Service(GaaS), Model-as-a-Service(MaaS), Token-as-a-Service(TaaS) 등 다양한 서비스형 비즈니스 모델을 구축할 수 있도록 지원한다. 멀티테넌트 관리와 정밀 과금, 표준 API 기능을 통해 실제 서비스 운영 환경에 최적화된 구조를 제공한다.

인피니틱스는 한국 시장 공략을 위해 MIRUWARE, Tera Tec, DS&G, NUMP 등 국내 파트너사와 협력 체계를 구축했으며, 이를 기반으로 솔루션 도입과 기술 지원을 확대할 계획이다.

인피니틱스 관계자는 “한국 법인 설립은 고객과의 접점을 강화하고 기술 지원을 고도화하기 위한 전략적 결정”이라며 “AI 인프라를 서비스화하는 환경을 구축해 기업들이 새로운 수익 모델을 창출할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 ‘AI EXPO KOREA 2026’은 5월 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 개최되며, 인피니틱스는 TAIWAN Pavilion 내 N11 부스에서 참가한다.