[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 코요태 멤버 신지와 가수 문원이 결혼을 앞두고 서로를 향해 애정을 드러냈다.

뉴시스에 따르면, 23일 월간지 우먼센스는 신지와 문원 커플의 화보와 인터뷰를 공개했다.

신지는 예비 신랑 문원에 대해 “내게 하루에 열 번 이상 ‘예쁘다’고 한다”며 “그동안 사랑을 주는 것에 익숙했는데 문원을 만나며 사랑받는 기분을 깨달았다”고 말했다.

이어 “문원은 내 자존감을 올려주는 사람”이라며 “스케줄을 마치면 문원이 보고 싶어서 빨리 집에 돌아가고 싶다”고 애정을 드러냈다.

과거 태도 논란 등을 겪었던 문원은 “내가 바뀌어야 한다고 결심하는 계기가 됐다”며 “아내를 위해 더 나은 사람이 되고 싶다”고 밝혔다. 또 “가족의 의미를 더 크게 느꼈다”며 “내겐 누구보다 신지가 우선”이라고 덧붙였다.

결혼 후의 삶에 대해 신지는 “이지선으로서 문원과 함께 행복하게 살 미래가 기대된다”며 “단점은 못 본 척하되 장점은 더 크게 바라보는 아내가 될 것”이라고 말했다.

두 사람은 지난 2023년 라디오 프로그램 ‘이윤석, 신지의 싱글벙글쇼’에서 DJ와 게스트로 만나 연인으로 발전했다. 오는 5월 2일 결혼식을 올린다.