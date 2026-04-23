오는 27~29일 ‘비트코인 2026’ 개최 폴앳킨스 SEC 위원장·에릭 트럼프 등 참여 이 대표 ‘운영형 DAT’ 인사이트 공유

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트플래닛은 이성훈 대표가 오는 27~29일 미국 라스베이거스에서 열리는글로벌 비트코인 컨퍼런스 ‘비트코인 2026 라스베이거스’에 국내 유일한 연사로 나선다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 마이클 세일러 스트래티지 창립자, 폴 앳킨스 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장, 에릭 트럼프 아메리칸 비트코인(American Bitcoin Corp.) 공동 창립자, 파올로 아르도이노 테더 최고경영자(CEO) 등 업계와 정책, 자본시장 주요 인사들이 참여한다. 컨퍼런스는 미국 비트코인 전문미디어 비트코인매거진이 주최한다.

이 대표는 28일 ‘What Makes A Bitcoin Treasury Company Successful?’(무엇이 비트코인 트레저리 기업을 성공으로 이끄는가?)이란 주제 세션에 참여한다. DAT(디지털 자산 재무전략) 기업이 성공하기 위한 핵심 요건을 중심으로 패널토론에 나설 예정이다.

이 대표는 이날 비트플래닛이 구축해 나가고 있는 ‘운영형 DAT’ 모델의 방향성과 실행 경험을 공유할 계획이다. 운영형 DAT 모델은 비트코인을 매입·보유하는 데 그치지 않고, 사업 운영을 통해 확보한 수익을 디지털 자산 재무전략에 활용한다. 공시, 내부통제, 투명성 등 ‘규제 요건을 고려한 운영 체계’를 바탕으로 운영형 DAT가 갖춰야 할 요소도 전할 예정이다.

이 대표는 “DAT 기업이 단순 비트코인 축적을 넘어 에너지 기반 AI 인프라 사업과 결합해 현금흐름을 창출하는 운영형 DAT로 진화해야 한다는 당사의 전략 방향을 글로벌 무대에서 명확히 밝히겠다”라고 했다.